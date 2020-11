أميركا.. عمدة هيوستن يأتي لمركز الاقتراع على متن عربة مجرورة

قدم عمدة مدينة هيوستن سيلفستر ترنار للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أحد مراكز الاقتراع على متن عربة تجرها أحصنة، في مشهد استرعى اهتمام المارة والإعلام المحلي.

وظهر ترنار، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وهو يتجول في شوارع هيوستن مرتديا الكمامة ويحيي الناخبين، وإلى جانبه في العربة المحامي كريستوفر ج.هوليز.

It’s just a #Htown thing.

We ride our horses to the polls.

Giddy Up Houston. #Vote #ElectionDay pic.twitter.com/reDGjHCiRA

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 3, 2020