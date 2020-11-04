أميركا.. عمدة هيوستن يأتي لمركز الاقتراع على متن عربة مجرورة

قدم عمدة مدينة هيوستن سيلفستر ترنار للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أحد مراكز الاقتراع على متن عربة تجرها أحصنة، في مشهد استرعى اهتمام المارة والإعلام المحلي.

وظهر ترنار، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وهو يتجول في شوارع هيوستن مرتديا الكمامة ويحيي الناخبين، وإلى جانبه في العربة المحامي كريستوفر ج.هوليز.

وهيوستن مركز ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك)، وهي من الولايات المتأرجحة التي لا تعرف لمن ستؤول الغلبة فيها، رغم أنها كانت تاريخيا من مراكز الثقل للحزب الجمهوري.