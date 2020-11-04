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أميركا.. عمدة هيوستن يأتي لمركز الاقتراع على متن عربة مجرورة

عمدة مدينة هيوستن في العربة مرتديا كمامة زرقاء (مواقع التواصل)
عمدة مدينة هيوستن في العربة مرتديا كمامة زرقاء (مواقع التواصل)
3/11/2020

قدم عمدة مدينة هيوستن سيلفستر ترنار للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية في أحد مراكز الاقتراع على متن عربة تجرها أحصنة، في مشهد استرعى اهتمام المارة والإعلام المحلي.

وظهر ترنار، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وهو يتجول في شوارع هيوستن مرتديا الكمامة ويحيي الناخبين، وإلى جانبه في العربة المحامي كريستوفر ج.هوليز.

وهيوستن مركز ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك)، وهي من الولايات المتأرجحة التي لا تعرف لمن ستؤول الغلبة فيها، رغم أنها كانت تاريخيا من مراكز الثقل للحزب الجمهوري.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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