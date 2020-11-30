شاهد- بايدن ساعِدْني.. مناشدة فتى عراقي لإنقاذه من مياه الأمطار تشعل مواقع التواصل

نشر فتى عراقي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ناشد فيه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بإرسال دعوة له للسفر إلى أميركا بسبب صعوبة العيش في بلده بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار وصعوبة الحركة فيها.

وحظيت مناشدة الفتى علي العراقي -التي حملت عنوان "جو بايدن، ساعِدني"- باهتمام كبير على مواقع التواصل، حيث شاركها فنانون وسياسيون وإعلاميون، في حين عمل آخرون على الإشارة إلى بايدن لرؤية مناشدة الفتى الذي تحدث فيها بمزيج بين اللغتين العربية والإنجليزية.

الفنان العراقي المعروف مقداد عبد الرضا أبدى إعجابه بالمناشدة، ووصفها بأنها أجمل احتجاج على سوء الخدمات في البلاد.

أعظم احتجاج بالكون واجمل احتجاج، يجنن pic.twitter.com/Xxjb4Oh8bu — muqdad madlom (@muqdadmadlom) November 29, 2020

وأعاد السياسي والكاتب العراقي قصي محبوبة نشر فيديو الفتى العراقي، متمنيا على الرئيس الأميركي المنتخب الاستجابة لمناشدته.

هذا الطفل شكد فطير ومحبوب😂❤️ https://t.co/FiJc4D9goX — Abdullah Koder🇮🇶عبد الله خضير (@AbdullahKoder) November 29, 2020

ولم تكن مناشدة الفتى علي إلا أحد مشاهده الساخرة التي يصورها بنفسه وينشرها على منصاته في مواقع التواصل، ويصف فيها نفسه بالفنان الكوميدي، وله قناة على يوتيوب يتابعها أكثر من ربع مليون مشترك.

يشار إلى أن بغداد وعدة مدن عراقية أخرى تشهد باستمرار فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في فصل الشتاء مخلفة خسائر مادية كبيرة، وهو ما يثير سخط وغضب المواطنين، متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي المقدم لهم.