بدون مئذنة ويتسع لـ350 مصليا.. افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونانية

ترافق افتتاح أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا مع التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التخطيط والبناء التي استمرت 14 عاما.

وأفادت وزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية في بيان اليوم الثلاثاء بأن المسجد تم افتتاحه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في إطار من التدابير المفروضة لمكافحة كورونا مثل المسافة الاجتماعية.

وأضافت أن المسجد بات جاهزا لاستقبال المصلين، حيث ستقام فيه الصلوات الخمس، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمي للمسجد سيتم في موعد آخر بسبب الوباء، وقالت إن صلاة الجماعة ستقتصر على 9 مصلين في ظل كورونا.

من جانبه، قال الأمين العام المسؤول عن الشؤون الدينية يورغو كالايتزيس إنه تم تتويج جهود الحكومات المعاقبة منذ عام 2006، مضيفا أن اليونان توجه رسالة واضحة حول الديمقراطية وحرية الأديان داخل البلاد وخارجها.

يذكر أن المسجد -الذي اكتمل إنشاؤه على أرض تابعة لقيادة القوات البحرية- تبلغ مساحته 850 مترا مربعا ويتسع لـ350 شخصا، وليس له مئذنة.

وتقرر بناء المسجد عام 2006، إلا أن البيروقراطية والموانع القانونية وردود فعل اليمين المتطرف أخرت البدء في إنشائه 10 أعوام.