البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

إل سي آي: الانتخابات الأميركية.. المدن الكبرى تتحصن تحسبا لانفجار العنف

محلات في نيويورك تحمي نوافذ عرضها بالألواح الخشبية تحسبا لأي أعمال شغب (الأناضول)
محلات في نيويورك تحمي نوافذ عرضها بالألواح الخشبية تحسبا لأي أعمال شغب (الأناضول)
3/11/2020

قال موقع إل سي آي  LCI الفرنسي إن الخوف تصاعد في مدن عدة من الولايات المتحدة، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن فوضى ستحدث في البلد، مشيرا إلى أن التجار في العاصمة واشنطن وفي مدينة نيويورك بدؤوا تحصين نوافذهم خوفا من أعمال شغب محتملة ليلة الانتخابات.

وأضاف الموقع أن العديد من الأميركيين يخشون أن يعلن ترامب نفسه الفائز مساء الثلاثاء إذا كان متقدما على خصمه الديمقراطي جو بايدن، وإن كانت الجهات المعنية قد نفت مثل هذه الأنباء، موضحة "أنها معلومات كاذبة".

ففي العاصمة واشنطن، تم تحصين عدد كبير من المتاجر في وسط المدينة بألواح خشبية شيدت أمام نوافذ العرض في المحلات، أما محيط البيت الأبيض فقد أقيمت فيه حواجز كبيرة، حتى إن الصحفية والمراسلة من البيت الأبيض لورانس حايم تقول "لدينا انطباع بأن البيت الأبيض ومحيطه تحت الحصار".

واشنطن مرهقة

وكانت عمدة واشنطن موريل باوزر قد قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي "نعلم أن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في إحداث الفوضى والارتباك، وليست لدينا معلومات محددة، ولكننا مستعدون لضمان سلامة المدينة"، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قائد الشرطة بيتر نيوزهام قوله "كل شيء يشير إلى أنه سيكون هناك توتر في ليلة الانتخابات بغض النظر عمن سيفوز".

وسعيا لمواجهة هذه الظروف -كما يقول الموقع الفرنسي- ازداد عدد الشرطة في العاصمة بشكل كبير، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من المنظمات خططها للقيام بتجمعات، حيث قدمت إحداها طلبا للحصول على تصريح لتجمع يصل إلى 10 آلاف شخص في ساحة أمام البيت الأبيض، مساء يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

نيويورك تستعد أيضا

ومن ناحيتها، تستعد مدينة نيويورك هي الأخرى لقضاء ليلة متوترة ومضطربة، حيث قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو "نحن مستعدون لكل شيء، للعديد من المظاهرات والاحتجاجات الطويلة الأمد، بل وربما لجموع يواجه بعضها بعضا".

ومن بين العلامات التجارية الكبيرة التي قامت بتحصين نفسها، هناك متجر ماسيز الشهير قرب الشارع السادس الذي علق لافتة تقول إنه "من الأفضل توخي الحذر، إننا نشدد الإجراءات الأمنية في العديد من متاجرنا"، وهناك أيضا متجر تي موبايل في تايمز سكوير الذي اتخذ هو الآخر إجراءات لحماية نفسه.

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)

حماة الديمقراطية.. تعرف على العاملين في عد وفرز الأصوات بانتخابات أميركا

عاملون في مراكز الاقتراع في ولاية ميشيغان (رويترز)

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

ما بعد اتفاق البريكست.. خلافات كبيرة بين أوروبا وبريطانيا رغم المفاوضات المكثفة

بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)

أصوات مختفية وأخرى مسروقة ومخلفات مفاجئة.. ترامب يهاجم العملية الانتخابية بعبارات لاذعة

ترامب أعلن فوزه مبكرا ثم أشار إلى تلاعب في النتائج الأولية (رويترز-أرشيف)

ترامب أعلن الفوز وبايدن يتقدم.. ماذا يحدث في حالة النزاع على نتيجة الانتخابات الأميركية؟

منظر عام لمبنى المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)