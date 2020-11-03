إل سي آي: الانتخابات الأميركية.. المدن الكبرى تتحصن تحسبا لانفجار العنف

قال موقع إل سي آي LCI الفرنسي إن الخوف تصاعد في مدن عدة من الولايات المتحدة، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن فوضى ستحدث في البلد، مشيرا إلى أن التجار في العاصمة واشنطن وفي مدينة نيويورك بدؤوا تحصين نوافذهم خوفا من أعمال شغب محتملة ليلة الانتخابات.

وأضاف الموقع أن العديد من الأميركيين يخشون أن يعلن ترامب نفسه الفائز مساء الثلاثاء إذا كان متقدما على خصمه الديمقراطي جو بايدن، وإن كانت الجهات المعنية قد نفت مثل هذه الأنباء، موضحة "أنها معلومات كاذبة".

ففي العاصمة واشنطن، تم تحصين عدد كبير من المتاجر في وسط المدينة بألواح خشبية شيدت أمام نوافذ العرض في المحلات، أما محيط البيت الأبيض فقد أقيمت فيه حواجز كبيرة، حتى إن الصحفية والمراسلة من البيت الأبيض لورانس حايم تقول "لدينا انطباع بأن البيت الأبيض ومحيطه تحت الحصار".

واشنطن مرهقة

وكانت عمدة واشنطن موريل باوزر قد قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي "نعلم أن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في إحداث الفوضى والارتباك، وليست لدينا معلومات محددة، ولكننا مستعدون لضمان سلامة المدينة"، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قائد الشرطة بيتر نيوزهام قوله "كل شيء يشير إلى أنه سيكون هناك توتر في ليلة الانتخابات بغض النظر عمن سيفوز".

وسعيا لمواجهة هذه الظروف -كما يقول الموقع الفرنسي- ازداد عدد الشرطة في العاصمة بشكل كبير، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من المنظمات خططها للقيام بتجمعات، حيث قدمت إحداها طلبا للحصول على تصريح لتجمع يصل إلى 10 آلاف شخص في ساحة أمام البيت الأبيض، مساء يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

نيويورك تستعد أيضا

ومن ناحيتها، تستعد مدينة نيويورك هي الأخرى لقضاء ليلة متوترة ومضطربة، حيث قال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو "نحن مستعدون لكل شيء، للعديد من المظاهرات والاحتجاجات الطويلة الأمد، بل وربما لجموع يواجه بعضها بعضا".

ومن بين العلامات التجارية الكبيرة التي قامت بتحصين نفسها، هناك متجر ماسيز الشهير قرب الشارع السادس الذي علق لافتة تقول إنه "من الأفضل توخي الحذر، إننا نشدد الإجراءات الأمنية في العديد من متاجرنا"، وهناك أيضا متجر تي موبايل في تايمز سكوير الذي اتخذ هو الآخر إجراءات لحماية نفسه.