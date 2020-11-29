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طيران التحالف السعودي الإماراتي يقصف محيط مطار صنعاء

مطار صنعاء متوقف عن العمل بسبب الحرب بين التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين (الجزيرة)
مطار صنعاء متوقف عن العمل بسبب الحرب بين التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين (الجزيرة)
29/11/2020

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن اليوم الأحد غارتين على محيط مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الجماعة منذ أكثر من 6 سنوات.

وأوردت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين النبأ، ولم تورد أي تفاصيل أخرى.

وقال مراسل الجزيرة محمد العطاب إن المكان المستهدف كان في السابق مطارا عسكريا، لكنه الآن شبه خال ولا يضم أي تجهيزات، ولم يعد يستخدم منذ مدة طويلة.

وكان التحالف قد شن قبل يومين سلسلة غارات على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية استهدفت الكلية العسكرية ومعسكر الحفا ودار الرئاسة.

وأول أمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن طيران التحالف شن 17 غارة جوية على صنعاء وضواحيها، مما أسفر عن مقتل مدني وجرح 4 آخرين، فيما قالت وسائل إعلام سعودية إن قصف التحالف استهدف معاقل عسكرية للحوثيين.

​​​​​​​وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

أرامكو

والاثنين الماضي، استهدفت جماعة الحوثي محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت الجماعة إن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع "قدس 2″، والإصابة كانت دقيقة جدا، وإن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

وصرح مدير المنشأة -التي تعرضت للقصف- عبد الله الغامدي بأن صهريجا واحدا من بين 13 بمحطة السوائب في المنشأة توقف عن العمل بسبب الصاروخ الذي أصابه.

وأكد المسؤول في شركة أرامكو أن المنشأة توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا في جدة ومكة ومنطقة الباحة، وأن العملاء لم يتأثروا بالحادثة.

وأوضح أيضا أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم خلال 40 دقيقة تقريبا دون إصابة أحد، مضيفا "كان حريقا ضخما وانفجارا قويا، لكن تم التعامل مع الأمر بسرعة".

وعقب هذا الهجوم أعلن التحالف السعودي الإماراتي إزالة وتدمير ألغام بحرية زرعتها جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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