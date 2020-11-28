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رسالة ردع لإيران.. البنتاغون يعلن تحريك حاملة طائرات وسفن حربية إلى الخليج

تحريك حاملة الطائرات سيوفر دعما قتاليا مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان (رويترز)
تحريك حاملة الطائرات سيوفر دعما قتاليا مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان (رويترز)
28/11/2020

نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قوله إن الوزارة قررت تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأضاف المسؤول أن قرار إعادة حاملة الطائرات إلى الخليج اتُخذ قبل اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي اغتيل الجمعة في هجوم على سيارته قرب العاصمة طهران.

وأكد المسؤول أن وجود الحاملة في الخليج سيوفر دعما قتاليا مع انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن تحركات قوات بلاده في المنطقة رسالةُ ردعٍ لإيران كذلك.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي آخر للشبكة أن الوضع حساس للغاية في منطقة الخليج، وأن وزارة الدفاع تراقبه عن كثب، مشددا على أن "آخر شيء نريده الآن هو الصراع مع إيران".

وبحسب الشبكة فإن لدى الولايات المتحدة حاليا أكثر من 50 ألف جندي فقط في المنطقة، وهو ما لا يكفي لشن حملة عسكرية مستمرة على إيران.

وتواصل الولايات المتحدة مراقبة الخيوط الاستخباراتية للتهديدات التي تتوقعها مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل بعملية أميركية في أوائل يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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