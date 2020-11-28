خشية انتقام إيران.. سفارات إسرائيل في حالة تأهب قصوى

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالثأر لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقالت القناة 12 الإخبارية إن بعثات وجاليات إسرائيلية مختلفة اتخذت احتياطات مماثلة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الوزارة لا تعلق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إسرائيل باغتيال فخري زاده الذي يشتبه الغرب منذ فترة بأنه العقل المدبر لبرنامج سري يهدف لإنتاج قنبلة نووية.

بدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إنه اتخذ قرارا بالانتقام الشديد ممن خطط ونفذ ودعم اغتيال محسن فخري زاده، مضيفا "لدينا الحق في الانتقام والرد على اغتيال فخري زاده في أي مكان أو مجال".