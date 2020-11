ملف الهذلول.. سيناتور أميركي بارز يدعو بايدن لمراجعة العلاقات مع السعودية

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس مورفي إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، وذلك عقب قرار محكمة جنائية عادية في المملكة أمس الأربعاء إحالة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول إلى محكمة معينة بقضايا الإرهاب.

وقال السيناتور الديمقراطي مورفي في تغريدة على حسابه في تويتر إن "الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية أصبح يعتبر إرهابا"، مشددا على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون صوتا ذا مصداقية في مجال حقوق الإنسان إذا استمرت في غض الطرف عما يجري في السعودية.

Advocating for women’s rights in Saudi Arabia is now considered terrorism.

The Biden Administration must reset our relationship with Saudi Arabia. America cannot be a credible human rights voice if we keep looking the other way. https://t.co/XqD90YgP94

