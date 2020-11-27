كورونا.. روسيا تبدأ تطعيم عسكرييها وأردوغان يتحدث عن تقدم سريع بتصنيع لقاح محلي

أعلنت روسيا اليوم بدء تلقيح عسكرييها ضد فيروس كورونا المستجد، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جهود تطوير لقاح محلي ضد الفيروس تتقدم سريعا، بينما يستعد عدد من دول العالم لحملة تلقيح واسعة لفئات من السكان ضد الجائحة.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده بدأت بالفعل تلقيح عسكرييها ضد الفيروس المستجد، وسيشمل الأمر في المجموع أكثر من 400 ألف عسكري، وذكر بيان للجيش الروسي أن 2500 عسكري تم تطعيمهم لحد الساعة، ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الدفاع الروسي أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 80 ألفا بحلول نهاية العام الحالي.

وتشهد روسيا، التي تعمل على تطوير عدة لقاحات مضادة لكورونا، ارتفاعا في الإصابات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن السلطات تجنبت فرض إجراءات عزل عام ولجأت بدلا من ذلك إلى تدابير في مناطق معينة.

وسجلت روسيا مليونين و215 ألفا و533 إصابة حتى الآن، لتأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

تلقيح المسنين

وفي سياق متصل، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن ألكسندر ريجيكوف مدير قسم الأمراض الحيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز فيكتور الحكومي لعلم الفيروسات أن السلطات الروسية شرعت في اختبارات لقاح مضاد لفيروس كورونا على المتطوعين المسنين، وهو اللقاح الذي طوره مركز فيكتور.

وأوضح ريجيكوف أن أول دفعة من المتطوعين فوق سن الـ 60 عاما تضم 25 شخصا قد تم تطعيمهم باللقاح الذي يحمل اسم "إيبيفاك كورونا" (EpiVacCorona) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأصبح "إيبيفاك كورونا" ثاني لقاح ضد فيروس كورونا تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الذي طوره مركز غاماليا الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا.

من ناحية أخرى، أعلن الصندوق السيادي الروسي اليوم إبرام اتفاق مع مجموعة "هيتيرو" الهندية للأدوية لتصنيع أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك في". وتجري حاليا في الهند تجارب سريرية في المرحلة الثانية والثالثة على لقاح "سبوتنيك في"، ويفترض أن يبدأ تصنيعه مطلع عام 2021.

وقال الصندوق السيادي الروسي إن أكثر من 50 دولة قدمت طلبات على 1.2 مليار جرعة من اللقاح الروسي المذكور.

متطوعة تستعد لأخذ جرعة لقاح صيني بأحد مستشفيات العاصمة التركي أنقرة (الأناضول)

لقاح تركي

وفي تركيا، قال الرئيس أردوغان اليوم في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة إن جهود تطوير لقاح محلي ضد الفيروس تتقدم سريعا، وأشار إلى وجود محادثات مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا.

وردا على سؤال بشأن استيراد تركيا لقاحات مضادة لكورونا، لفت أردوغان إلى وجود مباحثات مع عدد من الأطراف بهذا الصدد، في ظل التوقعات بأن يكون اللقاح المحلي متاحا للمواطنين بحلول أبريل/نيسان المقبل على أقرب تقدير.

وذكر الرئيس التركي أنه بدأت عمليات تجريب عينات من لقاحات روسية وصينية على متطوعين في تركيا للتأكد من مدى فاعليتها وسلامتها، ومعرفة أضرارها الجانبية المحتملة.

استعداد بألمانيا

وفي ألمانيا، بدأت السلطات إنشاء مراكز تلقيح على نطاق واسع في مئات المواقع، في قاعات المعارض وصالات الحفلات الموسيقية ومراكز التزلج على الجليد ومضامير الدراجات، وسيتحول مطار تيغيل القديم في العاصمة برلين بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى مركز تلقيح واسع، وذلك استعدادا لوصول لقاح مضاد للفيروس مطلع العام المقبل.

في البرازيل، أعلن الرئيس جايير بولسونارو أنه لن يتلقى اللقاح، لكن حكومته ستنظم "على الفور" عملية توزيع للقاح الذي ترخصه الجهات المعنية.

وعلى الصعيد العالمي، أحصيت نحو 61 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم رسمياً منذ ظهور الوباء وأكثر من 1.4 مليون وفاة، كما تعافي أكثر من 38.8 مليونا حتى اليوم. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء بإصابة أكثر من 12.8 مليونا ووفاة أكثر من 263 ألفا آخرين.

وفي المنطقة العربية، بدأ اليوم سريان الإغلاق الشامل في كافة محافظات الضفة الغربية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقد جاء قرار الحكومة بعد تسجيل أعلى معدلات إصابة بين المواطنين خلال الأسبوع الحالي، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 922 من إجمالي 1936 إصابة جديدة.