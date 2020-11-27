سول تحبط محاولة كورية شمالية لقرصنة شركات تطور لقاحات كورونا

أحبطت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية التي تطور لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل موقع "نيوز1" الإخباري ذلك عن العضو في لجنة المخابرات بالبرلمان ها تاي كيونغ، بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية.

وقال البرلماني إن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو أسماءها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق.

وكانت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأميركية قالت الأسبوع الماضي إن قراصنة حاولوا اقتحام شبكات 7 شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات عبر العالم.

وأضافت أن القراصنة يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية، وأن الشركات المستهدفة تقع في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة الأميركية.