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وسائل إعلام إسرائيلية: البحرين طلبت من نتنياهو تأجيل زيارته

ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
25/11/2020

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن البحرين طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته التي كانت مقررة الأسبوع المقبل للمنامة إلى موعد لاحق.

وأوضحت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن أسباب طلب المنامة تأجيل زيارة نتنياهو غير معروفة، لكنها أشارت إلى أن المسؤولين البحرينيين طلبوا أن تكون الزيارة ضمن زيارة مشتركة تشمل أبو ظبي والمنامة.

وكان نتنياهو أعلن أنه تلقى دعوة من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لزيارة المنامة، وذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها معه الثلاثاء.

والأربعاء، قال باراك رافيد المراسل الدبلوماسي بموقع والا العبري إن نتنياهو كان يعتزم زيارة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول، والإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف رافيد في تغريدات على تويتر أن الإماراتيين أبلغوا نتنياهو أن التاريخ لن يكون مناسبا لهم كونه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصوله في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال إنه بسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، ألغيت أيضا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي للمنامة.

وكان من المفترض أن يصل أشكنازي إلى المنامة الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل لحضور مؤتمر الخطاب الأمني.

وتابع رافيد أن البحرينيين أوضحوا أن نتنياهو يتوقع أن يزور البلاد، لذا فإن البروتوكول الدبلوماسي يقضي بعدم القيام بزيارات من قبل الوزراء الإسرائيليين قبل ذلك الحين.

ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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