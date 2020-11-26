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أقلعت من دبي صباح اليوم.. وصول أول رحلة طيران تجارية إماراتية إلى تل أبيب

إحدى طائرات شركة "فلاي دبي" (رويترز)
إحدى طائرات شركة "فلاي دبي" (رويترز)
26/11/2020

وصلت اليوم إلى مطار بن غوريون الدولي (قرب تل أبيب) أول رحلة جوية تجارية لشركة "فلاي دبي" (Fly Dubai) الإماراتية قادمة من دبي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في استقبال الطائرة في المطار.

وأطلقت شركة الطيران الإماراتية -منخفضة التكلفة- أولى رحلاتها المباشرة نحو تل أبيب بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أميركية.

وكانت شركة "فلاي دبي" أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها ستقوم بتسيير رحلتين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب.

تنمية اقتصادية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" الحكومية غيث الغيث -في بيان آنذاك- "سيسهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص للاستثمار، وتحقيق مصالحنا".

وأضاف أنه "مع بدء الخدمات سيكون هناك خيار لزيادة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا؛ مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

طائرة تابعة لخطوط "إلعال" الإسرائيلية في مطار أبو ظبي (الصحافة الإسرائيلية)

من جانب آخر ستقوم شركتا الطيران الإسرائيليتان "إلعال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران -ومقرها في أبو ظبي عاصمة الإمارات- أنها ستبدأ رحلاتها إلى تل أبيب في مارس/آذار 2021.

وقبل 3 أسابيع هبطت في مدينة دبي أول رحلة جوية للشركة نفسها تقل وفدا سياحيا إسرائيليا إلى الإمارات عقب رحلة استغرقت 3 ساعات تقريبا.

إعفاء من التأشيرات

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفقت الدولتان -بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية- على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر؛ لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على إطلاق رحلات تجارية منتظمة بينهما، في حين نقلت رحلات أخرى مؤخرا وفودا تجارية وحكومية.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في احتفال بالبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : وكالات

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