البث الحي
نزاعات داخلية|أخبار|إثيوبيا

مساع دولية حثيثة لحل نزاع تيغراي.. الحكومة تعلن استسلام مقاتلين وتحذر من التدخل الخارجي

قوات من الجيش الإثيوبي خلال عمليات عسكرية سابقة (رويترز)
قوات من الجيش الإثيوبي خلال عمليات عسكرية سابقة (رويترز)
25/11/2020

أعلنت الحكومة الإثيوبية استسلام عدد كبير من قوات "جبهة تيغراي" تجاوبا مع المهلة التي تنتهي مساء اليوم. وفيما تتواصل الجهود الدولية أوروبيا وأمميا لحل النزاع، طالب رئيس الوزراء آبي أحمد المجتمع الدولي بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وقال بيان صادر عن لجنة الطوارئ التابعة للحكومة إن عددا كبيرا مما سماها "مليشيات تيغراي" والقوات الخاصة استسلمت قبل مضي مهلة الـ72 ساعة، التي حددتها الحكومة.

وأضاف البيان أن "المليشيات" سلمت نفسها في منطقة عفار، و"ستستسلم القوات المتبقية بسلام"، وشكرت الحكومة قوات جبهة تيغراي و"المليشيات" التي استجابت للمهلة.

وطالبت الحكومة "المليشيات" التي ما زالت تحت سيطرة الجبهة وغير قادرين على الاستسلام، "بنزع سلاحهم أينما كانوا، والامتناع عن استغلالهم من الجبهة إلى أن يتم إنقاذهم من قوات الدفاع الوطني".

ميدانيا تشهد جبهة القتال حول مدينة ميكيلي حاضرة الإقليم هدوءا حذرا، بينما تتواصل المعارك في جبهات أخرى، حيث يقول الجيش الإثيوبي إنه يحرز تقدما فيها، وهو ما تنفيه جبهة تيغراي.

آبي أحمد يحذر

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه ينبغي على المجتمع الدولي الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية حتى تقوم السلطات الإثيوبية بطلب المساعدة في عملية إنفاذ القانون، التي تجري في إقليم تيغراي.

وقال آبي أحمد -في بيان على صفحته في تويتر- إنه منذ ما يقرب من 3 سنوات حتى الآن، "نظمت جبهة تيغراي سلسلة من الهجمات العنيفة ضد الأقليات العرقية والدينية في أجزاء مختلفة من البلاد".

وأكد البيان رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل بموجب القانون الدولي.

اجتماع أممي

وكان مجلس الأمن الدولي عقد، أمس، أول اجتماع له حول الوضع في تيغراي بدون التمكن من الاتفاق على بيان بشأن النزاع.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الاتحاد الأفريقي يتصدر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعم هذه المقاربة.

كما كان مجلس الأمن قرر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصر أعضاؤه الأوروبيون على عقده، رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح الوساطة الأفريقية مزيدا من الوقت.

وكانت جنوب أفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين، التي طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا".

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن أنه تم اختيار 3 رؤساء سابقين موفدين خاصين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الصراع في تغراي يزعزع استقرار شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي على نحو خطير، مطالبا بضرورة وقف الأعمال القتالية.

وأضاف بوريل في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعدما تحدث مع وزير الخارجية الإثيوبي "عبرت عن قلقي البالغ بشأن العنف المتزايد على أساس عرقي والعدد الكبير من الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

آبي أحمد يعلن حالة الطوارئ و"الجبهة" تتهمه بالتصعيد.. قتال عنيف بإقليم تغراي شمال إثيوبيا ودعوات أممية للتهدئة

قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تغراي (شمال إثيوبيا)، الأربعاء، بعد أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

المزيد من سياسي

وسط تكتم لافت.. الملفات الأمنية على رأس مباحثات وفد إسرائيلي بالخرطوم

مظاهرة سابقة في الخرطوم ضد التطبيع (الأناضول)

سجن 30 عاما بأميركا.. نتنياهو للجاسوس بولارد: ستستمتع بالحضن الحقيقي للشعب الإسرائيلي

مظاهرة سابقة في إسرائيل تطالب بإطلاق سراح بولارد (غيتي)

ملفات تحدث عنها بومبيو.. قنبلة إيران ولقاء نتنياهو وبن سلمان ونقل السلطة لبايدن

بومبيو توقع إبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية (رويترز)

قدم للأميركيين أعضاء بإدارته المقبلة.. بايدن بصدد تلقي تقارير استخباراتية ويرد على سؤال بشأن ملاحقة ترامب

بايدن شدد على أميركا عادت للمسرح الدولي (رويترز)
الأكثر قراءة

بينها تركيا والجزائر وتونس.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة أغلبها مسلمة

جانب من مطار دبي الدولي (رويترز)

10 أطعمة يجب على الرجال الحرص على تناولها

هناك بعض الاختلافات الدقيقة بين الأنظمة الغذائية الصحية للرجال (مواقع التواصل)

حافظ للقرآن وخبير اقتصادي وتحدث عن السعودية ومصر وإسرائيل.. سفير تركيا بالدوحة: علاقاتنا بقطر ليست موجهة ضد أحد

حجم الاستثمارات القطرية في تركيا 22 مليار دولار، وأكثر من 500 شركة تركية تعمل في قطر (الجزيرة)

استجابة كورونا لنصف جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد تشكل مفاجأة للعلماء