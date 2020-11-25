شاهد.. عروسان يحتفلان بزواجهما وسط أنقاض مدينتهما شمالي العراق

اختار عروسان عراقيان من قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى (شمالي العراق)، التقاط صور حفل عرسهما وسط دمار مدينتهما التي شهدت معارك في وقت سابق ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشر العروسان ماهر وسيفي صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والتُقطت الصور في منطقة شنكال في سنجار، حيث يظهران فيها والأنقاض تحيط بهما.

وحظيت تلك الصور بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المعلقين بخطوة العروسين، معتبرين أنها تعبر عن تمسكهما بأرضهما رغم ما حلّ بها من دمار، وأن الحرب والتدمير لم تخمد حب الحياة في أبناء سنجار.

وعلق شقيق العروس قائلا: "أختي تحتفل بزواجها في سنجار المنكوبة".

أختي تحتفل بزواجها في سنجار المنكوبة pic.twitter.com/ibgnpJzgV4 — Basim Issa (@issa_basim) November 24, 2020

وقال المغرد حيدر اداني: "نحن أهل سنجار برغم كل شيء نتمسك بالحياة وجمالها، وبرغم الخراب الذي نعيش فيه والدمار والحروب يأتي جيل شجاع يتحدى الحياة".

نحن اهل سنجار برغم كل شيء

نتمسك بالحياة وجمالها برغم الخراب الذي نعيش فيه .

دمار والحروب يخلق جيل شجاعة يتحدى الحياة . pic.twitter.com/81o7G9rjsz — حيدر اداني (@haider23232) November 24, 2020

وكتبت المدونة كروج لوسان: "شعبٌ يُقدّس الحياة والجمال رغم كل الدمار الذي حَلَّ بهِ على مدار السنين.. فلم تكن عائقا في طريق أبناء هذا الشعب للتمسك بأرض آبائهم وأجدادهم وحضارتهم العَريقة..".