صحيفة فرنسية: نظريات المؤامرة.. عادة عربية قديمة وإرباك غربي جديد

إذا كان هناك مجال يمكن للعرب أن يزعموا أنهم رواد فيه، فهو نظريات المؤامرة التي بدأت تنتشر اليوم في الدول الغربية، مدوخة فكرها العقلاني ومغرقة مقومات الحقيقة لديها في الفوضى، وفقا لكاتبة بصحيفة فرنسية.

ففي خاطرة بصحيفة ليبراسيون (Liberation) الفرنسية بقلم الصحفية الفرنسية السورية هالة قضماني، أوضحت الكاتبة أن من كانوا يترددون على العالم العربي من الغربيين يعرفون جيدا هذه الظاهرة منذ عقود، وقبل فترة طويلة من عصر الشبكات الاجتماعية.

وقالت الكاتبة إن الكشف عن "مؤامرة دولية" وراء مشاكل كبيرة أو صغيرة في المجتمع أو تخيل "خطة مرسومة" بواسطة "أيادي خفية" كما يقال، هو هوس عربي قديم، وإن كان يتكيف محليا مع الظروف، علما بأن الهدف المتعارف عليه هو الإضرار بالأمة وإفشال طموحاتها، والجناة -صراحة أو ضمنا- هم الإسرائيليون أو الأميركيون أو الغربيون بشكل عام.

علامة سروال الدكتاتور

ففي مصر، بطلة إبداع نظريات المؤامرة -حسب الكاتبة- اتهمت الدولة شبكات الاتجار المرتبطة بأجهزة المخابرات الإسرائيلية بالسعي إلى تدمير الشباب، عندما انتشرت آفة المخدرات القوية بين الشباب في التسعينيات.

وبعد ذلك بسنوات، عندما انتخب الرئيس محمد مرسي، وهو من جماعة الإخوان المسلمين، اتهم مناهضون للإسلاميين إدارة أوباما بتزوير الانتخابات بتواطؤ مع الجيش المصري، وهو ما يؤكده انقلاب المارشال عبد الفتاح السيسي عليه بعد عام، حسب الكاتبة.

وخلال الصراع الذي لا يزال مستمرا بسوريا والعراق، كم سمعنا من أمثال مقولة إن "الولايات المتحدة لو أرادت القضاء على الرئيس صدام حسين أو على بشار الأسد لما احتاجت لأكثر من الضغط على زر"، لأنه من العبث أن تقنع الناس بعكس ما هم مقتنعون به من أن "التكنولوجيا الفائقة للجيش والمخابرات الأميركية يمكن أن ترى حتى علامة الملابس الداخلية للدكتاتور في سريره".

وبحسب أتباع هذه الرؤية، فقد أراد الأميركيون سرا إبقاء الطغاة في السلطة لتبرير حربهم على هذه البلدان، وهذا ما تكرر مرة أخرى بقوة أكبر عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، حيث قيل إن "داعش من اختراع وكالة المخابرات المركزية، لتبرير التدخل العسكري للتحالف".

الجهل والعجز

وفي هذا السياق -تقول الكاتبة- كم سمعنا عبارة "يا للغرابة" أو "كأنما هي صدفة" التي يقولها الجزائريون، قبل الانطلاق في سرد بعض الحجج التآمرية، وويل لمن يقدم أدلة واقعية لإنكار "هذه الحجج"، لأنه سيوصف بأنه "ساذج مسكين" لأنه لم يكن ضحية "لغسيل المخ".

ورأت الكاتبة أن أزمة "كوفيد-19" كانت فرصة في العالم العربي لتطوير نظريات مماثلة لتلك التي تطورت في الغرب، إلا أن الفرق هو أنهم في الغرب نسبوا الأزمة لمختبر صيني يصنع الفيروس وينشره، في حين نسبتها وسائل الإعلام العربية، بما فيها الرسمية إلى المختبرات الأميركية أو الإسرائيلية، في خطة خفية لشن حرب اقتصادية ونفسية على الصين وروسيا، باعتبارهما حليفتين للعرب.

وفي ختام خاطرتها، تقول الكاتبة إن المثقفين والأكاديميين العرب الذين حاولوا تحليل هذه الظاهرة من نظريات المؤامرة، ينسبونها إلى الجهل المنتشر بين السكان، إضافة إلى الشعور بالعجز الناجم عن الهزائم المتراكمة عبر التاريخ الحديث في مواجهة القوى الاستبدادية التي تحكمهم والقوى الخارجية التي تدعمها.

وخلصت هالة قضماني إلى أن الجهل والعجز هما أيضا اللذان يغذيان القائلين بنظرية المؤامرة اليوم في فرنسا أو الولايات المتحدة أو الدول الغنية الأخرى، حيث بدأ هؤلاء ينتشرون ويشكلون قوة جديدة.