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صحيفة إسرائيلية: تسوية تسمح بدخول زوار من الإمارات والبحرين للمسجد الأقصى دون التعرض للطرد من الفلسطينيين

أعضاء في وفد إماراتي دخلوا مؤخرا المسجد الأقصى وتعرضوا للطرد (مواقع التواصل)
أعضاء في وفد إماراتي دخلوا مؤخرا المسجد الأقصى وتعرضوا للطرد (مواقع التواصل)
24/11/2020

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم التوصل إلى تسوية بشأن دخول الزوار من الإمارات والبحرين إلى المسجد الأقصى دون أن يتعرضوا إلى الإهانة أو الطرد من قبل الفلسطينيين كما حدث في مرات سابقة.

وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن الإمارات والبحرين والأردن والسلطة الفلسطينية عقدوا مؤخرا اجتماعا بهذا الشأن، واتفقوا على تأمين دخول الزوار من الإمارات والبحرين.

وسيكون بإمكان هؤلاء الدخول من الأبواب المخصصة لدخول المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى وليس من باب المغاربة المخصص لدخول السياح الأجانب، والذي تنفذ من خلاله اقتحامات المستوطنين المتطرفين بشكل يومي.

وخلال الشهر الماضي، طرد فلسطينيون 4 إماراتيين دخلوا المسجد الأقصى، وقبل ذلك تعرض مطبع سعودي للطرد أيضا.

وسيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر القادم تسيير الرحلات الجوية من الإمارات إلى إسرائيل وبالعكس، حيث يتوقع وصول آلاف السياح الإسرائيليين إلى دبي والإماراتيين إلى تل أبيب، بمقتضى التطبيع بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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