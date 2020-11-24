البث الحي
أخبار|عراق

ساحة التحرير مكان للفاحشة.. مقرب من الصدر يستفز ناشطي الاحتجاجات بالعراق

ساحة التحرير (وسط بغداد) تعد مركز الاحتجاجات على مدار عام (الأناضول)
ساحة التحرير (وسط بغداد) تعد مركز الاحتجاجات على مدار عام (الأناضول)
24/11/2020

استفز مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ناشطي ساحات الاحتجاج في العراق، وتحديدا ساحة التحرير (وسط بغداد) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له على تويتر قال فيها "بعد أن كادت أن تكون ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله..".

والمقرب من الصدر هو صالح محمد العراقي يعرفه العراقيون بأنه "وزير الصدر"؛ نظرا لقربه منه، وعادة ما يقوم بنشر وإعلان رسائل الصدر.

وفي تغريدته قال العراقي "وجب علينا نحن المؤمنون أن نرفع صوت الله فيها (ساحة التحرير)". ودعا أتباع الصدر إلى التظاهر في الساحة يوم الجمعة المقبلة قائلا "أيها المؤمنون من النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والعاصمة بغداد.. صلوا في ساحة التحرير الحبيبة صلاة الجمعة الموحدة".

وجاء رد المعتصمين ومؤيدي الاحتجاجات الشعبية عبر تدشين وسم # التحرير- للأحرار، مرجعين حديث صالح إلى فشل القوى المضادة "لانتفاضة تشرين" في السيطرة عليها، وأولها التيار الصدري.

وقال المتظاهر سيد سلوم الناصري "بعد أن أسقطتكم التحرير، وبعد أن دفعتم كل شيء من أجل السيطرة عليها وعلى بقية الساحات، وبعد عمليات الخطف والقتل، وبعد أن أدخلتم قبعاتكم (القبعات الزرقاء، وهي مجموعات تتبع الصدر اتهمت بالتصدي للمحتجين في ساحات الاعتصام) من أجل السيطرة عليها بالقوة، وبعد أن حرضتم من أجل إنهاء التظاهرات؛ لأنها لم تسمح لكم بركوبها صارت "مكانا للفاحشة" #التحرير_للأحرار".

وفيما علق الكاتب والمدون عمر حبيب، قائلا "#ساحةالتحرير شهدت صرخة شبابنا للمطالبة بوطنهم بعد سنين طوال من الصمت على النكبات السياسية، فكان شعار #نريد وطن أكبر استفزاز للسلطة، فانكشفت وجوه القتلة سريعا؛ ليغرقوا هذه الساحة الطاهرة بالدماء ما جعلها قلب العراق النابض بالوطنية".

من جهته علق الناشط شاهو القرة داغي على تغريدة العراقي مستهزئا "المطالبة بالحقوق والحريات معصية لله، بينما قتل الشباب ونشر الخوف والخطف والإرهاب أفعال إيمانية وتدل على التقوى عندهم!".

من جهته قال الناشط محمد مهند، إن ساحة التحرير كانت وما زالت أرضا مقدسة، "وتقدست أكثر بدماء الشهداء الزكية الطاهرة".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

مشاورات مغلقة بمجلس الأمن.. تواصل المعارك بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي وسط تبادل الاتهامات

(الجزيرة)

تفتيش السفينة التركية بالمتوسط يتفاعل.. جاويش أوغلو: سنرد في الميدان

فرقاطة ألمانية تابعة لعملية "إيريني" أوقفت سفينة تركية شرقي المتوسط كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا (الجزيرة)

نفت الشائعات.. الرئاسة الجزائرية توضح الوضع الصحي لتبون

الرئيس تبون انتقل للعلاج بألمانيا قبل نحو شهر (الأناضول)

النحافة خطر صامت.. حمية صحية لزيادة الوزن

النحافة تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة (شترستوك)
الأكثر قراءة

انقلب السحر على الساحر.. محمد رمضان أسقط أحلام التطبيع الشعبي مع إسرائيل

الموقف الشعبي من التطبيع يختلف عن الموقف الرسمي في ظل حكم السيسي (الجزيرة)

اليوم الأول لنقل السلطة.. بايدن يقدّم وجوه إدارته ويتلقى إحاطات من البنتاغون وتصديق النتائج يتواصل

بايدن وحوله المرشحون للمناصب الرئيسية في إدارته (الفرنسية)

إنجاز مذهل.. غواصة صينية مأهولة تصل إلى أعمق خندق في محيطات الأرض

حملت الغواصة فيندوز على متنها 3 باحثين، وسجلت رقما قياسيا وطنيا بالهبوط لعمق يزيد عن 10 آلاف متر (الجزيرة)

من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن القادم؟

ميدل إيست آي قال إن وزير الخارجية الجديد في إدارة بايدن "داعم قوي لإسرائيل" (رويترز)