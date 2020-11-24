ساحة التحرير مكان للفاحشة.. مقرب من الصدر يستفز ناشطي الاحتجاجات بالعراق

استفز مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ناشطي ساحات الاحتجاج في العراق، وتحديدا ساحة التحرير (وسط بغداد) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة له على تويتر قال فيها "بعد أن كادت أن تكون ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله..".

والمقرب من الصدر هو صالح محمد العراقي يعرفه العراقيون بأنه "وزير الصدر"؛ نظرا لقربه منه، وعادة ما يقوم بنشر وإعلان رسائل الصدر.

وفي تغريدته قال العراقي "وجب علينا نحن المؤمنون أن نرفع صوت الله فيها (ساحة التحرير)". ودعا أتباع الصدر إلى التظاهر في الساحة يوم الجمعة المقبلة قائلا "أيها المؤمنون من النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والعاصمة بغداد.. صلوا في ساحة التحرير الحبيبة صلاة الجمعة الموحدة".

وجاء رد المعتصمين ومؤيدي الاحتجاجات الشعبية عبر تدشين وسم # التحرير- للأحرار، مرجعين حديث صالح إلى فشل القوى المضادة "لانتفاضة تشرين" في السيطرة عليها، وأولها التيار الصدري.

بعد ان اسقطتكم التحرير وبعد ان دفعتم كل شئ من أجل السيطرة عليها وعلى بقية الساحات وبعد عمليات الخطف والقتل

(جرات الاذن) وبعد ان ادخلتم قبعاتكم من اجل السيطرة عليها بالقوة

وبعد ان حرضتم من اجل انهاء التظاهرات لانها لم تسمح لكم بركوبها اصبحت الان مكاناً للفاحشة #التحرير_للأحرار pic.twitter.com/7ShIkxV1hG — سيد سلوم الناصري (@3wL6NqzoeHOwhzU) November 23, 2020

وقال المتظاهر سيد سلوم الناصري "بعد أن أسقطتكم التحرير، وبعد أن دفعتم كل شيء من أجل السيطرة عليها وعلى بقية الساحات، وبعد عمليات الخطف والقتل، وبعد أن أدخلتم قبعاتكم (القبعات الزرقاء، وهي مجموعات تتبع الصدر اتهمت بالتصدي للمحتجين في ساحات الاعتصام) من أجل السيطرة عليها بالقوة، وبعد أن حرضتم من أجل إنهاء التظاهرات؛ لأنها لم تسمح لكم بركوبها صارت "مكانا للفاحشة" #التحرير_للأحرار".

#ساحة_التحرير شهدت صرخة شبابنا للمطالبة بوطنهم بعد سنين طوال من الصمت على النكبات السياسية فكان شعار #نريد_وطن اكبر استفز للسلطة فانكشفت وجوه القتلة سريعاً ليغرقوا هذه الساحة الطاهرة بالدماء من ما جعلها قلب العراق النابض بالوطنية، هذه المكانة لم ولن يؤثر عليها سياسي متلون ومنافق. — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) November 24, 2020

وفيما علق الكاتب والمدون عمر حبيب، قائلا "#ساحةالتحرير شهدت صرخة شبابنا للمطالبة بوطنهم بعد سنين طوال من الصمت على النكبات السياسية، فكان شعار #نريد وطن أكبر استفزاز للسلطة، فانكشفت وجوه القتلة سريعا؛ ليغرقوا هذه الساحة الطاهرة بالدماء ما جعلها قلب العراق النابض بالوطنية".

بعد ان كادت ان تكون ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله.. وجب علينا نحن المؤمنون ان نرفع صوت الله فيها

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الحاج محمد صالح الشعبوثي/ ثقة السيد مقتدى الصدر

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المطالبة بالحقوق والحريات معصية الله، بينما قتل الشباب و نشر الخوف والخطف والارهاب افعال إيمانية وتدل على التقوى عندهم! pic.twitter.com/YYyoHyUpSv — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 24, 2020

من جهته علق الناشط شاهو القرة داغي على تغريدة العراقي مستهزئا "المطالبة بالحقوق والحريات معصية لله، بينما قتل الشباب ونشر الخوف والخطف والإرهاب أفعال إيمانية وتدل على التقوى عندهم!".

ساحة التحرير كانت ولازالت ارض مقدسة

وتقدست اكثر بدماء الشهداء الزكية الطاهرة

فلا انت ولا ابوك ولا اجدادك تجون تحجون عن هذا المكان المقدس يا صاقط وذيييل ….#التحرير_للاحرار pic.twitter.com/C2R0ycpPQj — محمد مهند (@Al_Muhanaad10) November 23, 2020

من جهته قال الناشط محمد مهند، إن ساحة التحرير كانت وما زالت أرضا مقدسة، "وتقدست أكثر بدماء الشهداء الزكية الطاهرة".