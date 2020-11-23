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محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ.. بدء محاكمة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

ساركوزي يصف محاكمته بالفضيحة التي سيسجلها التاريخ (رويترز)
ساركوزي يصف محاكمته بالفضيحة التي سيسجلها التاريخ (رويترز)
23/11/2020

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، اليوم، بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ، وهذه المرة الأولى في تاريخ البلاد ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي يمثل فيها رئيس فرنسي أمام القضاء بسبب ملف فساد.

ويقول ممثلو النيابة العامة إن ساركوزي عرض على القاضي غيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في إمارة موناكو، مقابل معلومات سرية عن تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا غير قانونية من وريثة مؤسس شركة "لوريال" (L’Oreal) ليليان بيتينكور لفائدة حملته لانتخابات الرئاسة للعام 2007.

ونفى ساركوزي (65 عاما) ارتكاب أي مخالفات في ملف الفساد المتابع فيه، منددا بما وصفه "فضيحة ستسجل في التاريخ"، وتعهد بالذهاب إلى المحكمة بـ"روح قتالية"، ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ ولكن الأمر مرتبط بتأثير جائحة فيروس كورونا على سير المحاكمة.

نتائج التحقيقات

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، وما يزال مؤثرا في صفوف تيار اليمين، وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تيري هيرزوغ أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل قدمه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي لانتخابات 2007، ليكتشف المحققون الفرنسيون في مطلع العام 2014 بأن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

وقال ممثلو النيابة العامة الفرنسية إن عمليات التنصت كشفت بأن ساركوزي وهيرزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بغيلبرت أزيبرت قاضي محكمة النقض، والمطلع بشكل جيد على تحقيق ملف سيدة الأعمال الفرنسية المشهورة ليليان بيتنكور.

ويقول ممثلو النيابة إن ساركوزي عرض مساعدة القاضي أزيبرت لنيل وظيفة في موناكو؛ مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة تتمثل في تقديم معلومات سرية في ملف بيتنكور، غير أن ساركوزي قال في تصريح لقناة "بي إف إم" (BFM) هذا الشهر إن "السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو".

ويحاكم هيرزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامات بقيمة مليون يورو في حالة إدانتهم.

ويقول ساركوزي وحزبه "الجمهوري"، الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات، إن التحقيقات القضائية ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

وإلى جانب ملف الفساد، ينتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع المقبل، وتعرف بقضية "بيغماليون" (Bygmalion)، وتتعلق باتهامه بخرق معايير تمويل الحملات الانتخابية للاقتراع الرئاسي للعام 2012، وذلك عن طريق تجاوز سقف الإنفاق المسموح به.

المصدر : وكالات

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