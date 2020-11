بالفيديو.. جندي لبناني يوجه "آر بي جي" تجاه دبابة إسرائيلية وتفاعل بمواقع التواصل

حظي مشهد إشهار جندي لبناني لقاذف "آر بي جي" (RPG) في وجه دبابة إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية تفاعلا واسعا عبر المنصات في لبنان وفلسطين أيضا.

فخلال قيام مصور للقناة الإسرائيلية 13 بتصوير تحرك دبابتين إسرائيليتين مقابل الجيش اللبناني، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" (UNIFEL) قرب بلدة العديسة اللبنانية الحدودية؛ عمد أحد أفراد الجيش اللبناني إلى إشهار قذيفة بوجه الدبابة الإسرائيلية، وهو على مسافة غير بعيدة عنها، وكان على مقربة من الجندي اللبناني عنصر من قوات اليونيفيل يراقب الوضع.

Video: Lebanese solider pointing his RPG at IDF tank positioned at Lebanon/Israel borders-Blue Line. pic.twitter.com/K83iEEHkls

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2020