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الصدر يفجر مفاجأة ويعلن اعتزام تياره دخول الانتخابات بما يضمن أغلبية ببرلمان العراق

الصدر برر تراجعه عن تعهده بعدم المشاركة بالانتخابات بأن الفوز سيكون حليف تياره في الانتخابات المقبلة (رويترز)
الصدر برر تراجعه عن تعهده بعدم المشاركة بالانتخابات بأن الفوز سيكون حليف تياره في الانتخابات المقبلة (رويترز)
23/11/2020

كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن اعتزامه السماح لتياره خوض الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أشهر على قراره بعدم المشاركة فيها.

وبرر الصدر ذلك بأن المعطيات تشير إلى أن الانتخابات ستسفر عن فوز للصدريين بحيث تكون لهم الأغلبية في مجلس النواب، وبالتالي سيحصلون على رئاسة الوزراء.

وفي تغريدة له على صفحته في تويتر كتب الصدر "إن بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل سأقرر خوضكم للانتخابات".

وأضاف "السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي، لنخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف".

وتابع "الدين والمذهب والوطن في خطر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وتعتبر كتلة سائرون البرلمانية المدعومة من الصدر هي الأكبر بالبرلمان العراقي الحالي، لديها 54 مقعدا من أصل 329.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال محمد صالح العراقي، نقلا عن الصدر قوله "إنني إلى الآن لم أقرر الدخول في الانتخابات، وإن قررت عدم الدخول والخوض فيها، لكن على جميع المحبين التهيؤ لها على كل حال".

وأضاف العراقي نقلا عن الصدر "اعتمادنا الحقيقي على الله وعلى المخلصين، وإنني أتجرع السم حينما أفكر في دخول الانتخابات المقبلة، وأتجرع الويلات فيما إذا قررت عدم دخولها علنا".

وأوضح "هذه المرة ليس العدو هو الفساد فحسب لكي أتجنبهم ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية والعقائدية والاجتماعية فيبيحون الحرام وينشرون الفساد ويطبّعون مع العدو ويتقبلون الفواحش".

وتابع "الأهم من كل ذلك ألا نضيع العراق ونسلمه بأيديهم بأي طريقة سلمية، وإن كنّا قادرين على حمل السلاح إلا أن حمل السلاح لم يئن أوانه فالعراق بحاجة إلى السلم والسلام والإصلاح والصلاح".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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