وزير الخارجية السعودي لرويترز: نسعى لإنهاء الخلاف مع قطر ونؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشروط

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لرويترز اليوم السبت إن بلاده إلى جانب الإمارات ومصر والبحرين "تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر وإن الحل مرهون بعلاج مخاوف أمنية".

وفي مقابلة عن بعد على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم في الرياض، أضاف الأمير فيصل أن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، "لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

وأكد أنه واثق من أن الإدارة الأميركية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أن أي مناقشات معها ستقود إلى تعاون أقوى، مؤكدا أنه لا يرى أي مؤشر على تهديد إقليمي أثناء الفترة الانتقالية.

وأشار الأمير فيصل إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي منظمة إرهابية سيكون "ملائما تماما".