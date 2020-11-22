مجلس تحرير وول ستريت جورنال: ترامب ومحاموه يقودون أميركا في طريق مظلم

انتقد مجلس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) بشدة استمرار الرئيس دونالد ترامب في ادعاءاته بتزوير الانتخابات، مشيرا إلى أنه تعامل حتى الآن بذهن مفتوح مع هذه الادعاءات، وحذّر من أن الاستمرار فيها سيعود على أميركا وعلى الحزب الجمهوري بعواقب وخيمة.

وقال المجلس في افتتاحية للصحيفة المحافظة التي يملكها روبرت مردوخ، عقب ظهور نتائج ولاية جورجيا التي أعيد فيها فرز الأصوات وأكدت خسارة ترامب، إن الجمهوريين منحوا ترامب مجالا واسعا لإثبات قضيته بتهمة تزوير الاقتراع، لكنه لم يقدم، لا هو ولا محاموه، دليلا بخلاف التلميح العام.

واستمرت الصحيفة تقول في افتتاحيتها إن اتهامات الرئيس بسرقة الانتخابات ستقوّض ثقة الجمهور في النظام الانتخابي، ولن تخدم أميركا أو حزبه أو أنصاره، الذين سينفرون من السياسة وسيتنازلون عن الانتخابات لصالح اليسار، ولذلك لن يستفيد ترامب أو إرثه ولن يكون لديه أي أمل للترشح مرة أخرى في عام 2024.

اتهامات جزافية

وأشارت إلى أن عمليتي إعادة الفرز والتدقيق مستمرتان في ولايتي ويسكونسن وميشيغان، لكن المواعيد النهائية للمصادقة على النتائج تأتي بسرعة، ويجب اختيار الناخبين بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول.

وانتقدت الصحيفة محامي ترامب رودي جولياني الذي قالت إنه وفريقه يستعينون بنظريات مؤامرة لا أساس لها واتهامات جزافية رفضها حتى القضاة الذين تم تعيينهم من قبل رؤساء جمهوريين، ووصفت عمل فريق جولياني بالسياسي البعيد عن القانون، داعية ترامب إلى تقديم دليل قوي للمحاكم من قبل محامين ممارسين وجادين، إذا كان يملك ذلك.

وتساءلت إلى أين يقود ترامب وجولياني البلاد؟ وأجابت بأن ترامب ربما يريد اختبار ما إذا كانت الهيئات التشريعية الجمهورية في ولايات ميشيغان أو جورجيا أو بنسلفانيا قد تسمي ناخبي ترامب مباشرة، مما يلغي تصويت هذه الولايات لصالح بايدن، ووصفت ذلك بأنه "طريق مظلم".