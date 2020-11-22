البث الحي
سياسي|أخبار|روسيا

بوتين: سنعمل مع أي رئيس يحظى بثقة الشعب الأميركي

بوتين: لست مستعدا حتى الآن للاعتراف بفوز جو بايدن (رويترز)
بوتين: لست مستعدا حتى الآن للاعتراف بفوز جو بايدن (رويترز)
22/11/2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه مستعد للعمل مع أي رئيس يحظى بثقة الشعب الأميركي، لكنه لا يزال غير مستعد للاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال بوتين -في لقاء مع التلفزيون الرسمي الروسي- "سنعمل مع أي شخص يحظى بثقة الشعب الأميركي، لكن هذه الثقة لا يمكن منحها إلا لمرشح اعترف الحزب المقابل بفوزه، أو بعد تأكيد النتائج بطريقة شرعية وقانونية".

يشار إلى أن هذه من أكثر التعليقات تفصيلا منذ الانتخابات الأميركية التي يدلي بها بوتين، وهو واحد من عدد قليل من القادة الذين لم يعترفوا بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن روسيا -التي اتهمتها وكالات الاستخبارات الأميركية بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب- أبدت حذرا إزاء بايدن، خوفا من زيادة ضغوط العقوبات بشأن حقوق الإنسان.

ووصف بوتين قرار الكرملين بعدم تهنئة بايدن بأنه "إجراء شكلي" ليست له دوافع خفية. وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تضر العلاقات الأميركية الروسية، قال "لا يوجد شيء معرض للضرر، إنها (العلاقات) مدمرة بالفعل".

وفي حين أعلن بايدن فوزه في الانتخابات، لا زال ترامب يصر على أنه الفائز لكن الانتصار سُرق منه عن طريق عملية تزوير كبيرة، ورفع إثر ذلك عددا من الدعاوى القضائية، ويعمل على بدء عمليات تدقيق وإعادة فرز في عدة ولايات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من انتخابات واستفتاءات

بايدن يختار شخصية لوزارة الخزانة وترامب متشبث بالسلطة رغم خسارته في المحاكم

بايدن يواصل تشكيل إدارته ويركز في نشاطاته على مكافحة كورونا (الفرنسية)

إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

بايدن حذر من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا (غيتي)

ترامب يتمسك بتهم التزوير ويتشبث بآمال إعادة الفرز في ويسكونسن وجورجيا

أحد أنصار ترامب أمام أحد مراكز الفرز يرفع لافتة تدعو لاحتساب كل صوت بالانتخابات (الفرنسية)

انسحاب المحامين ومواقف جديدة للمقربين.. تطورات تؤكد انتهاء حقبة ترامب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

دعم عسكري وتمويل ومآرب أخرى.. هل تطعن الإمارات مصر في أزمة سد النهضة؟

محمد بن زايد (يسار) مع آبي أحمد خلال زيارة إثيوبيا (مواقع التواصل الإجتماعي)

وجود هذا الحيوان في المنزل يزيد خطر عدوى كورونا بـ78%

ترامب مستمر بإنكار نتائج الانتخابات وبولتون يصرح: إنه يلقي الحجارة من النافذة

مستشار الأمن القومي السابق وصف سلوك ترامب الحالي بالمقابل السياسي لمثيري الشغب في الشوارع (رويترز)

سيدة المطر بمصر.. جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

السيدة تسمى نعمات عبد الحميد، وتبلغ من العمر 63 عاما (مواقع التواصل)