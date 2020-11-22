بوتين: سنعمل مع أي رئيس يحظى بثقة الشعب الأميركي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه مستعد للعمل مع أي رئيس يحظى بثقة الشعب الأميركي، لكنه لا يزال غير مستعد للاعتراف بفوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال بوتين -في لقاء مع التلفزيون الرسمي الروسي- "سنعمل مع أي شخص يحظى بثقة الشعب الأميركي، لكن هذه الثقة لا يمكن منحها إلا لمرشح اعترف الحزب المقابل بفوزه، أو بعد تأكيد النتائج بطريقة شرعية وقانونية".

يشار إلى أن هذه من أكثر التعليقات تفصيلا منذ الانتخابات الأميركية التي يدلي بها بوتين، وهو واحد من عدد قليل من القادة الذين لم يعترفوا بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن روسيا -التي اتهمتها وكالات الاستخبارات الأميركية بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب- أبدت حذرا إزاء بايدن، خوفا من زيادة ضغوط العقوبات بشأن حقوق الإنسان.

ووصف بوتين قرار الكرملين بعدم تهنئة بايدن بأنه "إجراء شكلي" ليست له دوافع خفية. وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تضر العلاقات الأميركية الروسية، قال "لا يوجد شيء معرض للضرر، إنها (العلاقات) مدمرة بالفعل".

وفي حين أعلن بايدن فوزه في الانتخابات، لا زال ترامب يصر على أنه الفائز لكن الانتصار سُرق منه عن طريق عملية تزوير كبيرة، ورفع إثر ذلك عددا من الدعاوى القضائية، ويعمل على بدء عمليات تدقيق وإعادة فرز في عدة ولايات.