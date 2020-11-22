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شاهد.. الأمطار تُغرق شوارع وأزقة بغداد مخلفة خسائر مادية كبيرة

شوارع بغداد غرقت بعد سقوط أمطار غزيرة (الأناضول)
شوارع بغداد غرقت بعد سقوط أمطار غزيرة (الأناضول)
22/11/2020

شهدت عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة أمس السبت، مخلفة خسائر مادية كبيرة، وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين، متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي بالعاصمة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو غرق شوارع وأحياء في بغداد ودخول المياه إلى العديد من المنازل والمحالّ التجارية، في حين تدخلت آليات عسكرية للمساعدة في سحب مياه الأمطار.

أحد أزقة بغداد وقد غمرته مياه الأمطار (الأناضول)

وعبّر عراقيون -بمواقع التواصل الاجتماعي- عن غضبهم من الفيضانات ورفعوا مقاطع فيديو وصورا لحالة بغداد بعد الأمطار.

جانب آخر من بغداد وقد ظهر تأثير الأمطار (الأناضول)

ويتكرر مشهد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع بغداد كل عام، جراء تهالك البنى التحتية الخاصة بشبكات صرف المياه.

وقالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في بيان إن "أغلب أحياء بغداد غرق بالمياه بسبب هطول الأمطار".

وأشارت إلى أنها ستطلب حضور أمين بغداد علاء معن، إلى البرلمان "للاستيضاح عن خطة بغداد لهذا الموسم الشتوي والاطلاع على المعالجات بعد الإخفاق الواضح المعالم".

وشاركت السلطات المحلية والوزارات الاتحادية وكذلك قوات الجيش في جهود سحب المياه من الشوارع، عبر تسليك المجاري وصرف المياه من بعض المناطق.

وقالت هيئة الأنواء الجوية الحكومية بالعراق في بيان، إن العراق شهد سقوط 72.8 مليمترا من الأمطار في 3 ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد ظهر السبت.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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