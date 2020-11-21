التقى أمير قطر.. بومبيو يجري مباحثات بالدوحة مع المفاوضين الأفغان

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر أن يجري محادثات منفصلة مع كل من الوفدين المفاوضين لحركة طالبان والحكومة الأفغانية المشاركيْن في مفاوضات السلام الأفغانية في قطر.

وأجرى بومبيو محادثات في قصر اللؤلؤة بالدوحة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم مع وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقبل ساعات من وصوله الدوحة قادما من أبو ظبي، قُتل 8 أشخاص على الأقل في العاصمة الأفغانية كابل التي هزّتها سلسلة انفجارات قويّة نجمت عن صواريخ سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم سفارات ومقارّ شركات دولية.

ووسط أعمال العنف المتواصلة، قالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الجمعة إن بومبيو سيعقد اجتماعات بشكل منفصل في الدوحة حيث تجري الحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سلام منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

بومبيو (يسار) التقى وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

ويقوم وزير الخارجية الأميركي حاليا بجولة تشمل 7 دول في أوروبا والشرق الأوسط من بينها الإمارات، على أن يختتمها في السعودية الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت -الثلاثاء- سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي من أفغانستان بحلول الـ15 من يناير/كانون الثاني، أي قبل 5 أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقد سرّعت بذلك البرنامج الزمني الذي وضع بموجب الاتفاق الموقع في فبراير/شباط الماضي بين واشنطن وطالبان، والذي ينص على انسحاب كامل للقوات بحلول منتصف 2021. وبذلك سيصبح عدد القوات الأميركية في هذا البلد 2500 عسكري.