مطالبة بإطلاق سراحهم.. موجة تنديد دولية باعتقال 3 حقوقيين في مصر

نددت الكثير من الدول الغربية والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أمس الجمعة باعتقال السلطات المصرية 3 قياديين في منظمة حقوقية مصرية بارزة، عقب اجتماعهم مع سفراء في القاهرة في أوائل الشهر الحالي.

وأعرب كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر عن قلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القِبطي رامي كامل، وحث براون الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، في تغريدة عبر تويتر، إن تقارير عن قيام قوات الأمن المصرية باعتقال 3 موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مثيرة للقلق، ودعا إلى إطلاق سراحهم على الفور.

كما أبدى أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس قلقه بشأن اعتقال أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأعاد أنتوني بلينكن، وهو مستشار بايدن للسياسة الخارجية، نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأميركية جاء فيه أن "الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة".

وطالبت وزارة الخارجية الكندية بالسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بالعمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام، وحثت سلطات القاهرة على التمسك بالحريات الأساسية في التعبير والمعتقد وحقوق الإنسان.

كما دان مفوض حقوق الإنسان الألماني بيربل كوفلر التصعيد ضد المجتمع المدني المصري، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف القمع وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت الخميس أن الأمن المصري اعتقل مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ليصبح بذلك ثالث مسؤول في المنظمة الحقوقية يتم توقيفه في غضون 5 أيام.

كما صدرت تصريحات تبدي القلق من اعتقال قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من وزارتي الخارجية الفرنسية والبريطانية، وأفادت وكالة "أدنكرونوس" (Adnkronos) الإيطالية للأنباء أن السفير الإيطالي لدى القاهرة وسفراء آخرين بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وطالبت منظمة العفو الدولية بإنهاء السلطات المصرية "حملتها الانتقامية الشرسة" ضد منظمة المبادرة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضائها المعتقلين.

“This is an unprecedented crackdown on the human rights community. The tepid response by the international community risks emboldening the Egyptian authorities" said Philip Luther, Amnesty International's MENA Research and Advocacy Director https://t.co/LTilftSAt8

— Heba Morayef (@hebamorayef) November 20, 2020