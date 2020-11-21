قبيل قمة الـ20.. الملك سلمان والرئيس أردوغان يتفقان على حل الخلافات بالحوار

اتفق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على جعل قنوات الحوار مفتوحة لحل الخلافات وتحسين العلاقات بين البلدين، وجاء الاتفاق خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين قبل انطلاق قمة مجموعة الـ20 اليوم وغدا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق أمس الجمعة أن الملك سلمان اتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة الـ20، التي تستضيفها الرياض عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة جائحة فيروس كورونا.

والسعودية وتركيا عضوان في المجموعة الاقتصادية التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم.

وكان ملك السعودية قد أمر قبل أسبوعين بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشهر الماضي.

وتأتي المحادثة بين الملك سلمان والرئيس أردوغان في ظل توتر يشوب العلاقات بين أنقرة والرياض منذ سنوات، وذلك بسبب عدة ملفات تخص السياسة الخارجية، فضلا عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتحدث بعض التجار السعوديين والأتراك خلال الأشهر الماضية عن فرض السعودية مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية، وفي الشهر الماضي حثت مجموعات تمثل شركات تركية كبرى سلطات المملكة على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.