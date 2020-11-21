البث الحي
أخبار

قبيل قمة الـ20.. الملك سلمان والرئيس أردوغان يتفقان على حل الخلافات بالحوار

أردوغان وسلمان في صورة جماعية بمناسبة انعقاد قمة إسلامية في إسطنبول 2016 (رويترز)
أردوغان وسلمان في صورة جماعية بمناسبة انعقاد قمة إسلامية في إسطنبول 2016 (رويترز)
21/11/2020

اتفق ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على جعل قنوات الحوار مفتوحة لحل الخلافات وتحسين العلاقات بين البلدين، وجاء الاتفاق خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين قبل انطلاق قمة مجموعة الـ20 اليوم وغدا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق أمس الجمعة أن الملك سلمان اتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة الـ20، التي تستضيفها الرياض عن بعد تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة جائحة فيروس كورونا.

والسعودية وتركيا عضوان في المجموعة الاقتصادية التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم.

وكان ملك السعودية قد أمر قبل أسبوعين بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشهر الماضي.

وتأتي المحادثة بين الملك سلمان والرئيس أردوغان في ظل توتر يشوب العلاقات بين أنقرة والرياض منذ سنوات، وذلك بسبب عدة ملفات تخص السياسة الخارجية، فضلا عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتحدث بعض التجار السعوديين والأتراك خلال الأشهر الماضية عن فرض السعودية مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية، وفي الشهر الماضي حثت مجموعات تمثل شركات تركية كبرى سلطات المملكة على تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

منظمات حقوقية كبرى تقاطع الاجتماعات الموازية لقمة العشرين في السعودية

أعلنت منظمات العفو الدولية والشفافية الدولية وسيفيكيوس مقاطعة الأنشطة الموازية لقمة العشرين التي ستستضيفها السعودية، مرجعة الأمر إلى عدم رغبتها بإضفاء الشرعية على دولة لا توفر مساحة لعمل المجتمع المدني.

المزيد من أخبار

تباحث مع أمير قطر.. بومبيو يلتقي بالدوحة مفاوضين عن طالبان وحكومة كابل

وزير الخارجية الأميركي بومبيو رفقة رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر(الجزيرة)

حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا

محامي ترامب رودي جولياني يتحدث قبل أيام عن خروقات شابت الانتخابات بولاية بنسلفانيا (رويترز)

عقب انسحاب شركة التدقيق.. الرئيس اللبناني يتشبث بمراجعة حسابات البنك المركزي

عون: انسحاب شركة التدقيق المالي انتكاسة لمنطق قيام الدولة (رويترز)

قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا

الوزير فيصل بن فرحان: لم أر أرقاما تفيد بوجود مقاطعة للبضائع التركية بالسعودية(رويترز)
الأكثر قراءة

ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟

الملكة إليزابيث ووالدتها كانتا على علم بالظروف التي تعيشها الشقيقتان نيريسا وكاثرين في المستشفى (غيتي إيميجز)

لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟

هل ستتمكن مصانع الثلج الجاف في العالم من تلبية الاحتياجات؟ (غيتي)

لا حماية سيبرانية لفريق بايدن.. أنصار ترامب يطالبون بتأجيل المصادقة على نتائج ميشيغان ويواصلون التشكيك في الانتخابات

(الجزيرة)

شاهد.. برشلونة يحتفل بذكرى وقوف جماهير ريال مدريد لتحية رونالدينيو

راموس لم يستطع الصمود أمام مهارة رونالدينيو (غيتي)