في ظل رفض ترامب التعاون.. بايدن يطلق حملة جمع تبرعات لتمويل انتقال السلطة

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الأميركيين إلى تقديم التبرعات لتمويل عملية انتقال السلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس المنتخب، وذلك في ظل رفض ترامب التعاون مع فريق بايدن، كما بحث بايدن أمس مع رئيسة مجلس النواب وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ موضوع تمرير حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه إن ترامب يرفض التنازل ويؤخر الانتقال، داعيا الأميركيين إلى تقديم تبرعات لصندوق الانتقال.

من جانبها، قالت هاريس في تغريدة على حسابها في تويتر إن رفض ترامب الاعتراف بالخسارة "يعني أننا بحاجة إلى تمويل الانتقال بأنفسنا".

وقال مراسل الجزيرة في ولاية ديلاوير فادي منصور إن رفض ترامب الاعتراف بهزيمته، ورفض وكالة الخدمات العامة تأكيد فوز بايدن دفعت الرئيس المنتخب للجوء إلى طلب التبرع لتمويل الفترة الانتقالية، في ظل غياب تمويل من الحكومة الفدرالية.

تعيينات جديدة

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعيين 4 أشخاص ليشغلوا مناصب بارزة في إدارته، إذ ستتولى كايثي راسل منصب مديرة مكتب البيت الأبيض للشؤون الرئاسية، بعد أن عملت لمدة 8 سنوات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

كما عين بايدن لويزا تيريل في منصب مديرة مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، وهي التي كانت قد تولت منصب المساعد الخاص للرئيس للشؤون التشريعية خلال إدارة أوباما.

واختار الرئيس الأميركي المنتخب مالا أديغا لتتولى مهام مديرة شؤون السياسات لدى السيدة الأولى جيل بايدن.

وسيتولى كارلوس إليزوندو منصب سكرتير الشؤون الاجتماعية للبيت الأبيض، بعد أن شغل منصب المساعد الخاص للرئيس وسكرتير الشؤون الاجتماعية لبايدن وزوجته إبان إدارة أوباما.

ويستعد بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل في ظل غياب أي انتقال سلس بينه وبين الرئيس الحالي ترامب، إذ يرفض الأخير الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.

حزمة تحفيز

وبحث بايدن أمس الجمعة مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان مشترك بين بايدن وشومر وبيلوسي أنهم اتفقوا على ضرورة تمرير الكونغرس لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تناهز قيمتها 1.4 تريليون دولار، والمخصصة لدعم الأسر والشركات الصغيرة، ومساعدة حكومات الولايات الأميركية لدعم القطاع الصحي، وتوسيع نطاق التعويضات عن البطالة.

وكان بايدن قال أول أمس الخميس إنه اختار شخصية لتولي وزارة الخزانة (المالية)، مضيفا أن كامل أطياف الحزب الديمقراطي سيقبل بالشخصية المرشحة لهذا المنصب. وقال الرئيس المنتخب "اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر"، الذي يحتفل به الأميركيون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أن اختياره قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد (58 عاما)، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرنين.