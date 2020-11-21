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بسبب "البيئة القمعية" في السعودية.. مطالب أوروبية وحقوقية بخفض المشاركة في قمة العشرين

أعمال قمة العشرين انطلقت افتراضيا اليوم في الرياض (رويترز)
أعمال قمة العشرين انطلقت افتراضيا اليوم في الرياض (رويترز)
21/11/2020

طالب 65 نائبا في البرلمان الأوروبي بخفض مستوى تمثيل الاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت اليوم في الرياض، كما طالب المعهد الدولي للصحافة بتحميل السعودية المسؤولية عن "البيئة القمعية" لحرية الصحافة في المملكة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن حماية حقوق الإنسان في السعودية في صلب محادثاته مع الرياض ضمن الحوار المنتظم مع الجهات الرسمية بالمملكة.

جاء ذلك في رسالة مشتركة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ردا على رسالة النواب.

وجدد المسؤولان الأوروبيان تأكيد نيتهما مواصلة متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بالتوازي وبالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونبها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف حواره بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف إبراز التقدم الذي حققته المملكة.

بيئة قمعية

من جهته، طالب المعهد الدولي للصحافة زعماء دول مجموعة العشرين بتحميل السعودية المسؤولية عما سماها "البيئة القمعية" لحرية الصحافة في المملكة.

وقال المعهد -في بيان- إن قرار عقد قمة مجموعة العشرين في السعودية -المعروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان- يجب أن يشكل إحراجا لدول المجموعة.

المعهد الدولي للصحافة طالب بتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي ومحاكمة المسؤولين عن قتله (الجزيرة)

كما دعا الدول المشاركة في القمة إلى الضغط على السعودية ومطالبتها بتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي ومحاكمة المسؤولين عن قتله.

وطالب المعهد أيضا دول مجموعة العشرين بالضغط على السلطات السعودية للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لديها.

مصدر قلق

في السياق، نشرت الخارجية البريطانية تقريرا يغطي النصف الأول من العام الحالي بشأن وضع حقوق الإنسان في 30 دولة، بينها السعودية، تعتبرها لندن مصدر قلق خاص بشأن قضايا حقوق الإنسان، ويمكن أن تُحدث فيها فرقًا حقيقيًّا.

ويشير التقرير إلى استمرار وضع العديد من المعتقلين السياسيين في السعودية رهن الاحتجاز منذ 2017 من دون توضيح بشأن إجراءات محاكماتهم.

كما تواصلت الأنباء عن التعذيب وحرمان المعتقلين من المساعدة الطبية والاتصال بعائلاتهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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