وسط تحفظات التكتل الداعم له.. هل يجتاز المشيشي عقبة التصويت على الموازنة داخل البرلمان؟

يواجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي امتحانا عسيرا أمام البرلمان بسبب العقبات التي ترافق ضبط موازنة الدولة والتصويت عليها، وسط أزمة اقتصادية ووبائية خانقة، ودعم مشروط من التكتل البرلماني الداعم له.

وفي سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة اضطر رئيس الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى سحب المشروع التعديلي للموازنة بعد رفض البنك المركزي الإقراض بهدف سد العجز في الموازنة والذي وصل إلى 13.4%.

وفي تواصل لفصول أزمة الموازنة التعديلية أعلن حزب قلب تونس -الذي يعد أحد مكوني التحالف السياسي الداعم لحكومة المشيشي- أنه لن يصوت عليها إذا لم يستجب رئيس الحكومة لتعديلات جوهرية وفق رؤية الحزب.

وأعادت الحكومة مشروع الميزانية التعديلية إلى لجنة المالية في مجلس نواب الشعب بعد إدخال تغييرات، وتعهد رئيس الحكومة بترشيد نفقات الدولة بهدف الحد من الاقتراض الداخلي وتقليص حجم العجز إلى حدود 11.4%.

دعم مشروط

ويقول القيادي في "قلب تونس" جوهر المغيربي في تصريح للجزيرة نت إن حزبه يدعم حكومة المشيشي، لكنه في المقابل لن يعطيها صكا على بياض بشأن التصويت على الموازنة العامة، ويشترط إدخال تعديلات تستجيب لرؤية "قلب تونس" الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن الاختلالات "الفادحة" وغياب الشفافية التي تضمنها مشروع قانون المالية والمالية التكميلي لا يتحمل رئيس الحكومة الحالي وحده مسؤوليتها، بل أيضا من سبقوه، إلياس الفخفاخ ويوسف الشاهد.

ورفض المغيربي الاتهامات التي تطال حزبه بممارسة "الابتزاز السياسي" بشأن التصويت على تمرير الميزانية.

بالمقابل، وجه انتقاداته لبعض الأحزاب التي قال إنها تغاضت عما سماه "التحايل السياسي" الذي قامت به حكومة الشاهد والفخفاخ خلال إعدادها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021.

واعتبر أن الأحزاب ذاتها -التيار الديمقراطي وحركة الشعب- التي ترفض التصويت على الموازنة هي نفسها التي ساندت رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خلال إعداده الميزانية ذاتها، واصفا إياها بالمعارضة الهدامة.

الإصلاح أو الانصراف

قيادات في حركة النهضة -والتي تعد أحد مكونات التحالف السياسي الداعم لحكومة المشيشي- أبدت تحفظات عدة على مشروع الموازنة للعام القادم، حيث نشر النائب محمد القوماني مقالا مطولا حمل عنوان "حكومة المشيشي في امتحان الميزانية، إما الإصلاح وإما الانصراف".

وقال النائب إن حكومة المشيشي غير المتحزبة -التي تمت تزكيتها في سبتمبر/أيلول الماضي- أصبحت اليوم "على محك اختبار علاقتها بالحزام السياسي الذي منحها الثقة"، مشيرا إلى أن التصديق على مشروعي الموازنة العامة والتعديلية "سيكون بمثابة الامتحان العسير لها".

وتساءل القوماني عما إذا كانت الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي ستتحمل عبء توازنات بالغة الاختلال في المالية العمومية، وإن كانت قادرة على دفع تكلفة خيارات ميزانية لم تشارك في وضعها أو إقرارها.

ودعا القيادي في النهضة الحكومة إلى "تبني ملف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى الملحة، والتعهد بذلك أمام البرلمان وأمام حزامها السياسي لضمان بقائها واستمراريتها".

وحذر من أي تلكؤ قد يؤدي فعليا لرفع الأحزاب الثقة عن المشيشي وحكومته، مما يعني عدم التصويت على الميزانية، ولم يستبعد أن تكون بذلك "بداية نهاية حكومة المشيشي".

اختلالات في مشروع الموازنة

من جانبه، يرى القيادي في "حركة الشعب" حاتم البوبكري أن المشيشي اعتمد خلال صياغته قانون الموازنة للعام القادم على "حزامه البرلماني"، ولم يوسع دائرة مشاوراته مع باقي الأحزاب والمنظمات الوطنية رغم حساسية الملف.

وأشار البوبكري في حديثه للجزيرة نت إلى أن "حركة الشعب" لن تصوت على قانون المالية بصياغته الحالية، لتضمنه اختلالات مالية وجبائية ستكون لها انعكاسات جسيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ولفت إلى أن حزبه منفتح على أي تعديلات يقوم بها رئيس الحكومة في الموازنة تستجيب لتطلعات التونسيين ومشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية وترفع عنهم الأعباء المالية.

وبشأن الاتهامات التي طالت الحزب بممارسة "المخاتلة السياسية" في علاقته بحكومة الفخفاخ وحكومة المشيشي، لفت البوبكري إلى أن حكومة الفخفاخ ليست مسؤولة عن مشروع الموازنة الحالية وأنها جهزت فقط الخطوط الكبرى لها.

يشار إلى أن مكتب البرلمان قرر خلال اجتماعه أمس الخميس تأجيل الجلسة العامة المخصصة لتقديم بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى يوم السبت القادم.

وأوضح المكتب أن هذا التأجيل جاء استجابة لطلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بتعديل رزنامة الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.