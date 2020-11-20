دون الدخول إليها.. سعوديون يسلمون سفارات بلادهم رسالة تطالب بإصلاحات حقوقية وسياسية

قال معارضون سعوديون في الخارج إنهم سلموا سفارات بلادهم رسائل تتضمن نسخة لما سموه رؤية شعبية 2020 للإصلاح في السعودية.

وصرح المعارض السعودي عبد العزيز المؤيد في تغريدة بأنه ذهب إلى السفارة السعودية في العاصمة الأيرلندية دبلن، لتسليم وثيقة الرؤية الشعبية للإصلاح نيابة عن العديد من الناشطين والناشطات الموقعين.

‏كما نشر عبد الله العودة نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة، تغريدة مماثلة قال فيها إنه سلم وثيقة الرؤية للسفارة السعودية في واشنطن مع التأكيد أنه لم يدخل السفارة.

وتنص الوثيقة التي حررها ناشطون وأكاديميون سعوديون على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وعودتهم لحياتهم الطبيعية دون شروط، وذلك إلى جانب احترام الحق في التعبير وقبول الرأي الآخر.

كما تنص الوثيقة أيضا على احترام الحق في تأسيس جمعيات أو الانضمام إليها بغرض التأثير على السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة، حيث إن السعودية لا تسمح بإنشاء تأسيس جمعيات أو أحزاب سياسية أو نقابات.

وتتحدث الوثيقة عن ضرورة حماية حقوق المرأة، ورصدت بعض أشكال العنف ضد النساء ومنها افتقار السيدات للحماية الكافية ضد العنف بأشكاله المختلفة.

كما تتحدث عن ضرورة حماية حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكل أشكاله، وخاصة ضد الطائفة الشيعية والصوفية وغيرهما.

وتدعو الوثيقة إلى ضمان العدالة في القوانين وحل ملف الاعتقال التعسفي، وذكرت أن إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة في السعودية ليس بها أي ضمانات للعدالة، مثل الشفافية والحق في معرفة التهم والحماية من التعذيب وتوكيل محام.

وطالبت بإنهاء التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى ضرورة ضمان حقوق العمال والعاملات الأجانب الذين يخضعون لنظام الكفالة.

وشددت الوثيقة أيضا على ضرورة ضمان حقوق البدون، وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص عمل.

ونصت الوثيقة على ضمان الحق في المشاركة السياسية لجميع المواطنين من دون استثناء، وكذلك ضمان العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات ووصولها لكافة المواطنين.

وطالبت أيضا السعودية بوضع حد لكافة أشكال انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تدخلاتها الخارجية، وخاصة في اليمن، مع ضمان حصول المستفيدين على المساعدات الإنسانية الضرورية.