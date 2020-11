حرقها هندوسي لرفضها الزواج منه.. هكذا قُتلت المسلمة غولناز في الهند

طالب نشطاء حقوقيون وسياسيون في الهند بتحقيق العدالة لشابة مسلمة حرقت حتى الموت من قبل رجل هندوسي ورفاقه بسبب رفضها الزواج منه شرقي البلاد.

وتفاعل الآلاف من رواد منصات التواصل الاجتماعي في الهند مع وسم "العدالة من أجل غولناز"، إثر مقتل الشابة المسلمة التي لم تتجاوز العشرين ربيعا.

وحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشابة غولناز هاتون (20 عاما) تعرضت لمضايقات من الشاب الهندوسي ساتيش كومار راي لإجبارها على الزواج منه في ولاية بيهار، رغم أنها أبلغته أكثر من مرة أنها لا تستطيع الزواج منه لكونها مسلمة.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرجت هاتون من منزلها في قرية "راسولبور" لرمي القمامة حيث تحرش بها كومار راي وأصدقاؤه، فما كان من الشابة إلا أن هددته بأنها ستبلغ والدتها عنه.

وإثر ذلك، سكب كومار راي وأصدقاؤه زيت الغاز على هاتون، ثم أضرموا النار فيها لتتعرض لحروق بنسبة 75%.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري فارقت هاتون الحياة في المستشفى بعدما فشلت محاولات الفريق الطبي لإنقاذ حياتها.

Muslim girl in Bihar in #India was burnt alive and thrown into a well by right wing Hindu extremists

Victims family dmnding justice but no one listening to them even after 2wks

India is becoming positively unsafe for religious minorities#JusticeForGulnaz#indiadeservesblacklist

