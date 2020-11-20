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تقترب من نقطة تحوّل.. الاتحاد الأوروبي يدرس علاقاته مع تركيا في قمته المقبلة

اجتماع سابق لزعماء دول أوروبية مع الرئيس التركي (رويترز-أرشيف)
اجتماع سابق لزعماء دول أوروبية مع الرئيس التركي (رويترز-أرشيف)
20/11/2020

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القادة الأوروبيين سيبحثون مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في قمتهم المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك عقب تصريحات للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، قال فيها إن "الوضع يتردّى فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا".

وقالت ميركل -في مؤتمر صحفي عقدته عقب مؤتمر افتراضي لزعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس- إن اجتماعهم ركز بشكل كبير على أزمة جائحة كورونا والخلافات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض ردها على سؤال بشأن التوترات الأخيرة في شرق المتوسط، قالت ميركل إنهم يرغبون في رؤية التطورات في الأسبوعين المقبلين قبل مناقشة أي عقوبات محتملة، وأضافت "اتفقنا مسبقا على مناقشة مسألة تركيا في قمتنا المقبلة".

وتضغط اليونان وقبرص لفرض عقوبات على تركيا بسبب النزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط، لكن غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي مترددون حتى الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء.

ويوم أمس الخميس، قال جوزيب بوريل إن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا تقترب من "نقطة تحول"، وحث أنقرة على تغيير سلوكها إن أرادت تحسين علاقتها بالكتلة المكونة من 27 دولة.

وأفاد بوريل -في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد- بأن التصرفات والتصريحات التركية الأخيرة بشأن قبرص تخلّ بقرارات الأمم المتحدة وتثير التوتر، مضيفا أن "تصرفات تركيا تزيد الخلاف مع الاتحاد".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد دعت الخميس إلى ضرورة وجود إشراف دولي لتطبيق وقف لإطلاق النار في إقليم ناقروني قره باغ بأذربيجان، وسط مخاوف باريس من دور متنام لأنقرة في الإقليم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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