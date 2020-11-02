في زمن كورونا.. الدعاية الرقمية تزاحم التقليدية في الانتخابات الأردنية

على غير عادته في مواسم الانتخابات البرلمانية لا يحرص الخمسيني مصطفى الفواعير على حضور اللقاءات التي يعقدها المرشحون في هذه الدورة، "فالخوف من الإصابة بفيروس كورونا، وعدم قناعته بأحاديث المرشحين ووعودهم المكررة منعاه من ذلك" بحسب ما يقول للجزيرة نت.

ويتابع الفواعير أن غيابه عن المقر الانتخابي لقريبه في مدينة السلط (25 كلم غرب عمان) لا يعني مقاطعته الانتخابات التي ستُجرى في العاشر من الشهر الجاري، حيث يؤكد أنه سيشارك ويحث أقاربه على المشاركة، ويتابع نشاطات ولقاءات مرشحه على وسائل التواصل الاجتماعي، "فاليوم، المرشح يلتقي مع آلاف الناخبين عبر فيسبوك".

ولطالما كانت المقار الانتخابية بمثابة القاعدة الرئيسية التي يرتكز عليها المرشحون في التواصل مع ناخبيهم وحشدهم قبيل يوم التصويت، لكنها تحولت في هذه الدورة إلى بؤر لنقل العدوى بفيروس كورونا بين الأردنيين.

يعجبني تجاهل الحكومة وغض البصر

عن خرق بعض المرشحين لأوامر الدفاع نحن بحاجه الى أمر دفاع خاص بالانتخابات والمهرجانات الانتخابية

مع عقوبة رادعة ما يحدث هو جريمه بالتعاون مع الحكومة

من خلال تساهلها جريمه بحق الشعب #الاردن #الانتخابات_النيابية — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) October 31, 2020

إغلاق المقار الانتخابية

وأصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات -الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات في الأردن- قرارا أمس الأحد بإغلاق كافة المقار الانتخابية ومنع استخدامها نتيجة ارتفاع عدد المخالفات المرتكبة فيها.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني للجزيرة نت إن بعض المقار الانتخابية باتت أشبه بصالات الأفراح، حيث توجد فيها أعداد كبيرة من أنصار المرشحين خلافا لأوامر الدفاع التي حددت التجمعات العامة بألا يزيد على 20 شخصا.

وتابع المومني أن قرار المنع جاء بعدما أصبحت التجاوزات لا يمكن السكوت عنها، وتسجيل 26 قضية بسبب تلك المخالفة، بعضها أحيلت إلى المدعي العام وأخرى للحكام الإداريين في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرشحين للانتخابات.

ومنذ بدء الدعاية للانتخابات البرلمانية سجلت الهيئة نحو 630 مخالفة، توزعت بين المرتكبة في المقار الانتخابية، والدعاية الانتخابية المطبوعة في الأماكن العامة، واستخدام المال في التأثير على إرادة الناخبين، ومخالفات تم ضبطها على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن ما تعرف بالدعاية الإلكترونية أو الرقمية.

الدعاية الرقمية

وفي ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين والوفيات باتت وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية الرقمية هي البديل الأمثل لتواصل المرشحين مع ناخبيهم.

ووفق خبراء، فإن الإقبال على الدعاية على منصات التواصل الاجتماعي تضاعف في هذه الدورة 5 أضعاف عن الدورة السابقة في 2016، ورغم ذلك فإن معظم المرشحين لا يزالون يتمسكون بالحملات التقليدية، خاصة المطبوعات في الطرق.

ويرى خبير الإعلام الرقمي رمزي الريحاني أن هناك زيادة ملحوظة في الحملات الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعي، كان أهمها منصة فيسبوك الأكثر انتشارا في الأردن، حيث أظهر رصد الإعلانات حصول هذه المنصة تحديدا على ٨٥% من حصة الإعلانات الفعالة الخاصة بالحملات الانتخابية في الفترة الواقعة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان معظمها (90%) ترويجا لمنشورات صورية، أما الـ10% فترويج لفيديوهات الناخبين.

وتابع الريحاني للجزيرة نت أن ٧٠% من الناخبين توجهوا نحو إدارة حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، و٤٥% منهم روجوا من خلال المحتوى المدفوع على هذه المنصات، وبالتأكيد الجميع لاحظ وجود معظم المرشحين على هذه المنصات.

وشكلت التكلفة المالية المنخفضة للحملات الرقمية مقارنة بالتقليدية دافعا للمرشحين للتوجه نحو المنصات على مواقع التواصل، إضافة إلى القدرة على قياس النتائج ومراقبتها من خلال أدوات التحليل والقياس التابعة لهذه المنصات عكس الحملات التقليدية.

ويلفت الريحاني إلى أن سرعة إنجاز الحملات وتنفيذها، والقدرة على الوصول إلى شريحة أكبر -خاصة في ظل الظروف الراهنة التي قننت التنقل- عملتا على انخفاض نسبة التعرض لإعلانات الطرق، وبالتالي زيادة استخدام الإنترنت، وزيادة التعرض لإعلانات المرشحين على منصات التواصل.

مشاركة متواضعة

ووسط حملات الدعاية الرقمية والتقليدية لا يتوقع خبراء استطلاعات مشاركة واسعة بالانتخابات البرلمانية في الأردن، حيث أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز عالم الآراء قبل أيام أن 59% لا يؤيدون إجراء الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا، فيما 57% لا يؤيدون إجراءها في ظل قانون الدفاع الحالي.

وأعلن 49% رغبتهم في المشاركة بالانتخابات النيابية، منهم 79% حسموا أمرهم في اختيار مرشحهم، والمعيار الأهم في الاختيار هو القدرة على القيام بدور تشريعي ورقابي، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

أما المقاطعون للانتخابات -الذين توقع الاستطلاع أن تكون نسبتهم 37%- فيرجعون السبب في ذلك لعدم الثقة في مجلس النواب وبقانون الانتخاب، فيما يعتقد 83% أن هناك تدخلا رسميا لصالح بعض المرشحين.

في المقابل، فإن نسب المشاركة لا تؤرق الهيئة المستقلة للانتخابات، فليس هناك عتبة لعدد المشاركين بالاقتراع من الناخبين يجب تجاوزها "فالانتخابات بمن حضر" وفقا للناطق باسم الهيئة جهاد المومني الذي توقع أن تكون نسب الاقتراع في هذه الدورة مماثلة للدورات السابقة، حيث سجلت في عام 2016 مشاركة نحو 36% ممن يحق لهم الانتخاب.

وأصدرت الهيئة تعليمات تنفيذية ليوم الاقتراع تحدد شروط وضوابط صحية تلزم الناخبين والمرشحين ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في العملية الانتخابية بها، كما قررت منع المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في التصويت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 4 ملايين و644 ألفا، منهم 1.3 مليون شاب يشاركون لأول مرة، ويتنافس 1674 مرشحا ضمن 294 قائمة انتخابية على 130 مقعدا برلمانيا.