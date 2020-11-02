ترامب أم بايدن.. ماذا تقول نتائج استطلاع آراء 5 شعوب عربية؟

خلصت نتائج استطلاع رأي لشبكة البارومتر العربي، لآراء مواطني لبنان وتونس والمغرب والجزائر والأردن، تأييدا واضحا للمرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن، على حساب منافسه الرئيس دونالد ترامب، وذلك بنسب تراوحت بين 23% و52%، وكان لبنان الاستثناء الوحيد من هذه الخلاصة، إذ كانت نسبة التأييد للمرشحين متساوية تقريبا بـ 18% لترامب، و17% لمنافسه.

وكشفت نتائج استطلاع الرأي، الذي شمل 5 آلاف شخص بالدول الخمس وجرى عن طريق الهواتف المحمولة، أن التونسيين الأكثر تأييدا لسياسات المرشح بايدن (52%) يليهم الجزائريون (43%) فالمغاربة (39%) ثم الأردنيين (23%) وفي المرتبة الخامسة اللبنانيون بنسبة 17%.

بالمقابل، بلغت أعلى نسبة التأييد لترامب، في الدول المشمولة باستطلاع الرأي، 18% في لبنان، يليها تونس (12%) فالمغرب (9%) ثم الجزائر (7%) فالأردن (3%).

وكان من اللافت أن نسبة الذين يستوي لديهم سوء سياسات المرشحين ترامب وبايدن كانت مرتفعة بلبنان، حيث بلغت 42%، بفارق كبير عن باقي الدول (تراوحت بين 15% و24%). بالمقابل قال 50% من المشاركين باستطلاع الرأي في الأردن إنهم لا يعرفون أي المرشحين ستكون سياساته أفضل للمنطقة، في حين تراوحت في باقي الدول بين 19% و28%.

(المصدر: شبكة البارومتر العربي)

كلاهما سواء

وبصفة عامة، يلاحظ أن الكثير من مواطني الدول الأربع غير مقتنعين بأن السياسات الخاصة بأي من المرشحين ستكون أفضل للمنطقة، إذ يقول ربع المواطنين إن سياسات بايدن وترامب ستكون بنفس الدرجة من السوء، وبلغت هذه النسبة 42% في لبنان، كما أن نحو الثلث في الدول المشمولة بالاستطلاع ذكروا أنهم لا يعرفون أيا من المرشحين سيكون أفضل.

وتعقيبا على نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم، يقول مدير البارومتر العربي مايكل روبنز إن الرئيس ترامب ما زال لا يتمتع بالشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أعرب 12% فقط من مواطني هذه المنطقة عن قبولهم لسياساته بمنطقتهم حسب نتائج البارومتر العربي لعامي 2018 و2019، وهي نسبة تقل كثيرا مقارنة بالنسبة التي منحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (51%) ولنظيره الروسي فلاديمير بوتين (28%).

وأضاف روبنز أن الاستطلاعات الجديدة الصادرة عن البارومتر العربي خريف العام 2020، تبين أن نسبة التأييد لسياسات ترامب بالمنطقة بقيت على حالها في تقدير المواطنين في 5 دول مشمولة باستطلاع الرأي، في حين قال نحو ثلث المشاركين في البارومتر العربي إنهم يؤيدون سياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ.

(المصدر: شبكة البارومتر العربي)

النظرة لأميركا

ومن النتائج اللافتة أن نسبة النظرة الإيجابية للولايات المتحدة لدى شعوب الدول العربية الخمس أعلى بكثير من نسبة تأييد ترامب نفسه، وإن كانت النظرة للولايات المتحدة سلبية لدى أغلبية الذين استطلعت آراؤهم، ففي المتوسط لدى ربع المواطنين رأي إيجابي في واشنطن، وتصل النسبة إلى 39% بالمغرب، وتبلغ أدناها في الأردن بواقع 16%.

ويعود روبنز فيقول إن هناك انحسارا عاما لصورة الولايات المتحدة وشعبها منذ عام 2016 لدى مواطني المنطقة، مما يُشير إلى أن سياسات إدارة ترامب ربما لها دور في تغير الآراء تجاه أميركا الفترة الماضية.

ويضيف أنه بالنظر إلى كثرة الآراء السلبية نحو ترامب بالمنطقة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فإن رئاسة بايدن قد تتيح فرصة لتحسن الآراء تجاه الولايات المتحدة، إذ يشعر أكثر من نصف المواطنين بالدول الخمس المشمولة بالاستطلاع بالأمل بأن بايدن سيكون أفضل، أو لا يعرفون كيف يصنفونه مقارنة بترامب، مما يُظهر أن بايدن قد يحسن صورة بلاده في أعين الرأي العام العربي.

يذكر أن استطلاعات البارومتر العربي تجريها منذ 2006 شبكة بحثية غير حزبية تتبع جامعة برينستون (Princeton University) الأميركية، والتي تتعاون مع عدد من الجامعات والباحثين بالمنطقة العربية، وقد أجري الاستطلاع بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين. ويقول القائمون على البارومتر العربي إنه لم يتم ضم جميع دول المنطقة العربية إلى الاستطلاع بسبب القيود الخاصة بمحدودية التمويل، وجدوى وإمكانية تنفيذ البحث في مختلف الدول.