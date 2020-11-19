إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

من المتوقع أن تعلن ولاية جورجيا اليوم الخميس نتيجة الانتخابات النهائية بعد أن أنهى مسؤولو الانتخابات في 159 مقاطعة تابعة للولاية إعادة فرز الأصوات يدويا، بينما حذّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا وخطط مواجهة الجائحة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عملية إعادة الفرز لم تسفر عن تغيير في نتيجة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

وكشف المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا غابرييل ستيرلينغ -في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين- أن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز اليوم الخميس.

كما صرح سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينز- بيرغر لقناة "سي إن إن" (CNN) بأنه لا يعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة، وهي فوز بايدن بأصوات الولاية.

ولاية ويسكونسن

وفي سياق متصل، أفادت سلطات ولاية ويسكونسن بأن حملة الرئيس ترامب دفعت تكاليف إجراء إعادة فرز جزئي للأصوات في الولاية.

وقالت لجنة الانتخابات في ويسكونسن إنها ستعيد فرز الأصوات في مقاطعتي ميلواكي ودان، وهما منطقتان يهيمن عليهما الديمقراطيون، بعد أن سددت حملة ترامب 3 ملايين دولار، وهو مبلغ يقل عن 7.9 ملايين دولار تكلفة إعادة الفرز بالولاية بأكملها.

وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق أكثر من 20 ألف صوت، وحصل على 49.5% من الأصوات مقابل 48.8% لصالح ترامب.

بايدن يشكو ويحذر

من جهته، حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا وخطط مواجهة الجائحة.

وخلال لقاء عبر الإنترنت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، قال بايدن إن القانون يجيز لإدارة الخدمات العامة البدء بالعملية بمجرد أن يكون هناك فائز واضح، معتبرا أن عدم اعتراف الإدارة بالفائز في الانتخابات يشكل أكبر عائق أمام تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بايدن أنه حتى الآن لم نتمكن من الوصول إلى أي شيء نحتاج معرفته بشأن مخزونات ومعلومات اللقاحات، نعلم أنه لا يوجد الكثير منها على الإطلاق.

وتابع "وصلنا إلى النقطة التي نشعر فيها أنه مع الوقت الذي تظهر فيه هذه اللقاحات كيف ستوزع وما الخطة، ومن سيحصل عليه أولا؟! هناك الكثير من الأشياء لا تتوفر لدينا، وإذا لم تتوفر قريبا سنتأخر لأسابيع أو أشهر عن القدرة على صياغة مبادرة متكاملة تتعلق باللقاح الواعد".

وعلى الرغم من هامش الانتصار الواضح لبايدن، فإن مديرة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي تصرّ على التأكد من الفائز، ليتاح لها إطلاق الأموال والموارد، إذ إنها الوحيدة التي تملك السلطة للإفراج عن الرواتب ومساحات المكاتب وعناوين البريد الإلكتروني الرسمية والإيجازات الاستخباراتية للإدارة المقبلة.

ترامب يصر على أن الانتخابات مزورة (رويترز)

ترامب ينفّس عن غضبه

في غضون ذلك، جدد الرئيس الأميركي في تغريدات على تويتر قوله إن الانتخابات الرئاسية مزورة، مضيفا أنه لم يُسمح بدخول المراقبين الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا، مما يمثل إهانة فظيعة للدستور.

وأشار ترامب إلى حدوث خلل فني في كل مكان، وأنه تم ضبط المخالفين خلال عملية الغش، حسب تعبيره.

في المقابل، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف إن مواصلة رفض الرئيس ترامب نتائج الانتخابات يَضُر بصورة الولايات المتحدة في العالم، ويقوض ثقة الأميركيين في النظام الانتخابي لبلادهم.