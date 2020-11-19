البث الحي
نزاعات داخلية|أخبار|إثيوبيا

إثيوبيا.. معارك محتدمة في تيغراي وتهم بأعمال وحشية ومستشار بايدن يدعو لحماية المدنيين

قوات موالية للحكومة الإثيوبية في إحدي جبهات القتال بإقليم تيغراي (رويترز)
قوات موالية للحكومة الإثيوبية في إحدي جبهات القتال بإقليم تيغراي (رويترز)
19/11/2020

حث مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم على إنهاء القتال وحماية المدنيين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، حيث تحتدم المعارك مع القوات الحكومية التي تحاول التقدم نحو "ميكيلي" عاصمة الإقليم.

وقال أنتوني بلينكن مستشار بايدن على تويتر "نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في إثيوبيا وتقارير العنف العرقي المستهدف والخطر الذي يكتنف السلام والأمن بالمنطقة".

وحسب مراقبين، أودى الصراع في الإقليم بحياة المئات وربما الآلاف، ودفع نحو 30 ألفا إلى اللجوء للسودان المجاور.

وإثيوبيا اتحاد من مجموعة أقاليم تديرها عرقيات مختلفة، وتدور الحرب بين الحكومة المركزية وأحد أقوى الأقاليم تسليحا، علما أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" حكمت إثيوبيا فعليا على مدى عقود باعتبارها القوة الأكبر في التحالف المتعدد الأعراق، إلى أن تولى آبي أحمد السلطة قبل عامين.

وقال لاجئون فروا من القتال إن فصائل مسلحة من إقليم أمهرة المجاور -الذي يتنازع مع تيغراي على أجزاء حدودية- تدعم قوات الحكومة.

أعمال وحشية

ميدانيا، قال زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إن قواته ما زالت تسيطر على بلدة "أكسوم" الإستراتيجية، لكنها فقدت بلدة "شاير" أمام القوات الحكومية التي تسعى للتقدم صوب "ميكيلي" عاصمة الإقليم.

في المقابل، اتهم بيان للحكومة جبهة تيغراي بالقيام "بأعمال وحشية في مواقع مثل مايكادرا تمثل جرائم خطيرة سواء بموجب القانون الإثيوبي أو القانون الدولي".

وقال دبلوماسي متابع للصراع إن القوات الاتحادية الإثيوبية تحاول التقدم على طرق رئيسية من الجنوب إلى الشمال الغربي من "ميكيلي" وأصبحت على بعد 200 كيلومتر تقريبا عن عاصمة تيغراي.

وبعد توقف عن القتال دام 3 أيام، بسبب المهلة التي منحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لقوات جبهة تيغراي للاستسلام، أكد مسؤولون عسكريون أن قواتهم تحرز تقدما عسكريا في مناطق جنوب الإقليم، مشيرين إلى أنه تم الاستيلاء على محاور متعددة في ضواحي مدينة "الماطا"، بعد معارك اخترق فيها الجيش تحصينات جبهة تيغراي.

تهم لتيدروس

في السياق، اتهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمحاولة شراء أسلحة وحشد الدعم الدبلوماسي للحزب السياسي المهيمن في إقليم تيغراي.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال برهانو جولا في بيان بثه التلفزيون "هذا الرجل عضو في تلك المجموعة وهو يفعل كل شيء لدعمها".

وتيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي وعمل وزيرا للصحة ووزيرا للخارجية في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" من 2005 إلى 2016.

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم.

وأورومو هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، في حين تعد تيغراي ثالث أكبر عرقية بـ 7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة غير قانونية، في ظل قرار فدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: بعد فرارهم إلى السودان.. إثيوبيون من تيغراي يروون قصص عمليات القتل الوحشية

أورد تقرير لواشنطن بوست، من الملاجئ المؤقتة في مخيمات اللاجئين في القضارف السودانية على الحدود مع إثيوبيا، روايات اللاجئين لما رأوه أثناء فرارهم من الصراع المتفاقم في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا.

إجلاء إسرائيليين من مناطق القتال.. الجيش الإثيوبي يواصل زحفه في تيغراي وسط أزمة إنسانية

قال مسؤولون في الجيش الإثيوبي إن قوات المشاة استأنفت زحفها نحو جنوب إقليم تيغراي، وإنها تحرز تقدما رغم صعوبة تضاريسه الجبلية، في الوقت الذي أعلن فيه عن إجلاء 9 إسرائيليين كانوا عالقين في مناطق القتال

أكثر من 24 ألفا نزحوا من الحرب.. جبهة تحرير شعب تيغراي تؤكد قصف مطار أسمرا وتتوعد بالمزيد

أكدت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها استهدفت إريتريا بصواريخ، متهمة أسمرا بشن هجمات عليها، بينما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي قدرة بلاده على تحقيق أهدافها بنفسها، وسط فرار الآلاف من الحرب باتجاه السودان.

المزيد من سياسي

بومبيو في طريقه للجولان المحتل ويتعهد بتجريم مقاطعة إسرائيل

بومبيو (يمين) أكد لنتنياهو أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة ضد المنظمات التي تنشط في مقاطعة إسرائيل (الأناضول)

التقى بالمشايخ ووجه لهم تحذيرا.. ماكرون يبدأ تنفيذ خطته لتشكيل مجلس أئمة فرنسا

المساجد الفرنسية تتعرض لضغوط واتهامات متواصلة من الرئيس ماكرون (غيتي)

إعلان نتائج جورجيا اليوم.. بايدن يشكو من إدارة تعرقل عمله وترامب ينفس عن غضبه بالتغريد

بايدن حذر من مخاطر تأخر العملية الانتقالية على عمليات توزيع لقاحات كورونا (غيتي)

مناورات عسكرية بين مصر والسودان.. تقارب غير مسبوق ورسائل في عدة اتجاهات

مصر أرسلت العديد من المقاتلات للسودان للمشاركة في تمرين جوي بين الجانبين (رويترز)
الأكثر قراءة

وفيات أميركا تجاوزت 250 ألفا.. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا

العراق يتصدر الدول العربية من حيث التضرر بفيروس كورونا المستجد (غيتي)

تبدأ بثلاث وجبات سائلة يوميا.. عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

مريض السكري الذي يعاني زيادة في الوزن سوف يتحسن كثيرا إذا اتبع حمية تؤدي إلى إنقاص وزنه (بيكسابي)

أعلن تجريم مقاطعة إسرائيل.. بومبيو يزور مستوطنة ويقدم دعما كبيرا لتل أبيب

مايك بومبيو (يسار) في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة (الأناضول)

العلماء يحددون لأول مرة أوجه التشابه بين الدماغ البشري والكون

شبكة الدماغ العصبية تشبه إلى حد كبير شبكة المجرات الكبيرة المتشعبة (غيتي إيميجز)