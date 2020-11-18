واشنطن بوست لقادة قمة العشرين: لا تكرروا خطأكم وتصمتوا تجاه انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان

دعت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) قادة دول العشرين إلى عدم تكرار خطئهم بالتزام الصمت بشأن انتهاك السعودية حقوق الإنسان خلال قمتهم التي ستنعقد بالرياض بداية الأسبوع المقبل، بعد أن سمحوا للسعودية بترؤس القمة واستضافتها.

وقالت الصحيفة في افتتاحية لها إن على هؤلاء القادة المطالبة علنا بإطلاق سراح السياسيين -النساء والرجال- في السعودية، وأن يوضحوا أن النظام السعودي لن يقيم علاقات طبيعية مع حكوماتهم حتى يتم ذلك.

وكانت الصحيفة استعرضت تفاصيل الانتهاكات التي طالت العديد من المواطنين والمواطنات خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت السجن من دون توجيه تهم، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل خارج القانون بطرق وصفتها "بالبشعة".

وقالت إن النظام السعودي، خاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو المسؤول المباشر عن كل هذه الانتهاكات، ومع ذلك سيستمر في محاولات الحصول على مصادقة غير مستحقة على أفعاله.

وأشارت إلى أن الرياض أنفقت الملايين في العامين الماضيين في محاولة لتبييض صورة شوهتها جرائم الحرب في اليمن والقمع الوحشي للمعارضة المحلية.