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إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأميركي

بيلوسي متجهة لعقد مؤتمر صحفي بعيد إعادة انتخابها رئيسة لمجلس النواب الأميركي (الفرنسية)
بيلوسي متجهة لعقد مؤتمر صحفي بعيد إعادة انتخابها رئيسة لمجلس النواب الأميركي (الفرنسية)
18/11/2020

انتخب النواب الديمقراطيون نانسي بيلوسي مجددا رئيسة لمجلس النواب الأميركي لولاية جديدة، لتكون -حسب مراقبين- أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر قال فيها "تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117".

وتقود بيلوسي (80 عاما) المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003، وتوصف بأنها الخصم الرئيسي للرئيس دونالد ترامب.

ومن المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.

وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصبه رئيسا رقم 46 للولايات المتحدة.

المصدر : الفرنسية

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