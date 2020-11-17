البث الحي
نزاعات حدودية|أخبار|أرمينيا

قره باغ.. علييف يزور مناطق محررة في الإقليم وروسيا تنقل أسلحة لتعزيز قواتها لحفظ السلام

الزيارة الأولى للرئيس علييف لهذه المناطق بعد تحريرها (الأناضول)
الزيارة الأولى للرئيس علييف لهذه المناطق بعد تحريرها (الأناضول)
17/11/2020

زار الرئيس الأذري إلهام علييف منطقتي فوزولي وجبرائيل بمحيط إقليم قره باغ، اللتان سيطر عليهما جيش بلاده خلال المعارك الأخيرة مع أرمينيا، بينما نقلت روسيا قاذفات صواريخ لتعزيز قواتها لحفظ السلام في الإقليم.

ونشرت مهريبان علييف زوجة الرئيس إلهام علييف، على حسابها في موقع إنستغرام، مشاهد وصورا للرئيس الأذري، وهو يقود سيارته بنفسه في المنطقة.

وتُعد زيارة علييف الأولى له لهذه المناطق، وذلك بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار الشامل مع أرمينيا في قره باغ ومحيطه.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

واعتبر الرئيس الأذري إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

روسيا حريصة على ضمان أمن قواتها لحفظ السلام في قره باغ (رويترز)

قاذفات صورايخ روسية

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نقلت قاذفات صواريخ متعددة على شاحنات إلى ممر بري تسيطر عليه بين أرمينيا وإقليم ناغورني قره باغ، حيث تعمل قوات حفظ السلام الروسية على تأمين أرض جديدة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بشأن الجيب في الأسبوع الماضي.

وقالت الوزراة إنها أقامت 7 مواقع مراقبة مؤقتة في ممر لاتشين، الذي يبدأ من حدود أرمينيا إلى الجيب داخل أراضي أذربيجان، وذلك لضمان العبور الآمن لقوات حفظ السلام الروسية إلى الأجزاء، التي يسيطر عليها الأرمن في قرة باغ.

ونقل مراسلو وكالة "رويترز" (Reuters) أنهم شاهدوا قاذفتين متعددتين لإطلاق صواريخ غراد على شاحنتين في ممر لاتشين، بالإضافة إلى دبابة روسية في المنطقة.

وبإمكان هذه القاذفات -التي تعود إلى عصر الاتحاد السوفياتي- إطلاق 40 صاروخا في 20 ثانية، ويشير نشرها إلى أن روسيا حريصة على ضمان أمن قواتها.

وقال بيان على موقع الكرملين على الإنترنت عن نشر القوات الروسية إن ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى وعتاد سيكون مع قوة حفظ السلام المسلحة، ولم يتضمن البيان أي إشارة محددة إلى أنظمة إطلاق صواريخ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قره باغ.. تركيا تتجه لإرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن الرئاسة التركية قدمت للبرلمان مذكرة تتعلق بإرسال جنود أتراك لأذربيجان، للمشاركة في الدوريات المشتركة لمراقبة تطبيق بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

أزمة في أرمينيا.. وزير الخارجية يستقيل ورئيس الوزراء يعلن استعداده للمساءلة

أعلنت وزارة الخارجية بأرمينيا أن الوزير زوهراب مناتساكانيان استقال من منصبه اليوم الاثنين، في حين أقر رئيس الوزراء نيكول باشينيان بتحمله المسؤولية عما وصل إليه الوضع في البلاد، بعد الحرب ضد أذربيجان.

المزيد من سياسي

إنهاء الاعتصام مقابل طرد السفير الفرنسي.. اتفاق بين حكومة باكستان وجماعة "لبيك يا رسول الله"

باكستان تشهد احتجاجات غاضبة ضد الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي الكريم (رويترز)

انسحاب المحامين ومواقف جديدة للمقربين.. تطورات تؤكد انتهاء حقبة ترامب

(الجزيرة)

ملك المغرب لغوتيريش: سنواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حركة التنقل بمعبر الكركرات

محمد السادس أكد أن المغرب تحمل مسؤولياته في إطار حقه المشروع (الأناضول)

تاريخ مؤسسة البحرية الإسلامية.. حاصرت القسطنطينية 29 مرة والأسطول المصري 36 ألف سفينة ووضعت أدق خرائط العالم الجديد

الأكثر قراءة

لقاح مودرنا لفيروس كورونا.. فعاليته 95% ولا يحتاج برودة القطب الجنوبي

أصبح بطلا في الصين.. شاهد القنصل البريطاني ينقذ فتاة من الغرق

الفتاة انزلقت من الصخور إلى المياه العميقة (رويترز)

رابيو وبنزيمة.. قصة تظهر كيفية اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي

رابيو (يمين) رفض الانضمام للمنتخب الفرنسي عام 2018 وبنزيمة مستبعد منذ 2015 (الأوروبية)

بعد فيلم استقصائي للجزيرة كشف أسرارهم.. فرنسا تحاكم أفرادا من حركة "الهوية" بتهم العنف والتحريض

مظاهرة لأتباع حركة &#34;جيل الهوية&#34; (الصحافة الفرنسية)