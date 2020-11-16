مثقفون فرنسيون: نأسف لعدم ربط التدخلات العسكرية الغربية ببعض الهجمات الإرهابية

قالت مجلة "لوبس" (L'Obs) الفرنسية إن وثيقة جماعية وقعها عدد من المثقفين أبدت أسفها لأنه لا أحد يسأل عن الصلة بين التدخلات العسكرية الغربية وبعض الهجمات، مع التنبيه إلى أن بعض من يرفعون الحجج في بلاد حرية التعبير هم أنفسهم من يهددون ويخيفون ويسيئون إلى كل من يحاول تفسيرا مختلفا للوضع الرهيب الذي نمر به.

وتقول الوثيقة، وعنوانها: "حروب أقل وعدالة أكثر= إرهاب أقل"؛ إن هذا الوضع الذي شهد سلسلة من الاغتيالات بقصد الترويع هو بالفعل وضع مرعب، ولكن لا يسمح هؤلاء "الناقدون" بأن يقال عنه شيء ولا تستحق الهجمات التي يرتكبها الإرهابيون المتعصبون -حسب رأيهم- أي تفسير غير أنهم إرهابيون متعصبون، وكل من يقدم عناصر التحليل والتفهم محكوم عليه بالتشهير على الشبكات الاجتماعية وفي بعض الصحف، التي تتغذى على الهجمات للمتاجرة بالعنصرية والدعوة للحرب من أجل صراع الحضارات.

نقاش ديمقراطي

وفي توضيح لما يحدث، قالت الوثيقة إن الكاتبة المسرحية جوديث برنارد دعيت لحضور عرض "28 دقيقة" على قناة "آر تي" (RT) للمشاركة في مناقشة الشؤون الجارية، حيث طرح مقدم البرنامج رينو ديلي السؤال: "لماذا تستهدف فرنسا مرة أخرى بالهجمات؟"

وفي ردها على السؤال، تطرقت جوديث لذكر الحروب التي تشنها فرنسا في العالم الإسلامي، وأشارت إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية ولد في الفوضى الاجتماعية التي خلفتها الحرب التي شنتها القوى الغربية على العراق، وزعمت أن هذه الحروب جاءت بنتائج عكسية، إذ دمرت هياكل ومؤسسات البلدان التي قصفتها، وتسببت في وقوع عدد لا يُحصى من الضحايا؛ مما أثار دعوات إرهابية.

وعلى الفور -تقول الوثيقة- تم الافتراء على جوديث وتهديدها واتهامها بالتواطؤ في الجريمة والدفاع عن الإرهاب، ومع ذلك فإن كتّاب الوثيقة يبدون اتفاقهم معها، رغم ما يمكن أن يجلبه لهم ذلك من خطر التعرض للإهانات نفسها، إلا أنهم يسعون إلى مناقشة هذه القضية الحاسمة بطريقة ديمقراطية قائمة على أسس سليمة ومنطقية، وإلى جلب اهتمام أصحاب النوايا الحسنة والأمانة الفكرية إليها.

ما الذي تنتجه حروبنا؟

وأشارت الوثيقة إلى أن الحروب التي تخوضها فرنسا إما أن يتم تجاوزها في صمت، أو يتم تمجيدها، والرؤساء الذين يقررونها من دون أي مصادقة ديمقراطية يظهرون أنفسهم على أنهم أمراء حرب، كما تريد مؤسسات الجمهورية الخامسة، وعلى البرلمان أن يلتزم الصمت.

ولذلك من الضروري -بالنسبة للوثيقة- الاعتماد على عمل الباحثين في السياسة الدولية والمنظمات غير الحكومية لكسب مزيد من السيطرة على هذه المواقف التي تُستثنى منها الديمقراطية، وكذلك الحق في المعلومات. وعمل المرصد المعاصر للإرهاب ومكافحة الإرهاب والعنف لمدة 3 سنوات على العلاقة والمحاكاة بين "الإرهاب" و"مناهضة الإرهاب".

وأظهر ذلك أن طبيعة العنف المتأصل في هذه العمليات العسكرية، إضافة إلى عدم فعاليتها في ما يتعلق بالأهداف التي رسمت لها باعتبارها "حروبا ضد الإرهاب"، إنما يجعلها تغذي هذا الإرهاب بدل محاربته عن طريق تأجيج الاستياء، وهو ما تشير إليه العديد من التحليلات.

وتساءلت الوثيقة عن الضحايا المدنيين للضربات والتفجيرات والحروب التي تشنها فرنسا بمفردها أو في إطار التحالفات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الأعداد من النادر أن يتم التطرق إليها، وتعتبر حالات وفاة غير مرئية ومتجاهلة، مع أن هناك 1600 مدني قتلوا في مدينة الرقة وحدها بين 2017 و2019، و4 آلاف أو 6 آلاف مدني في الموصل، إلى غير ذلك.

وضربت الوثيقة مثالا بما أعلنه المقدم الفرنسي فرانسوا ريجيس ليجي، قائلا بعد قصف في سوريا؛ "لقد دمرنا البنى التحتية بشكل كبير، وأعطينا السكان صورة مقيتة عما يمكن أن يكون عليه التحرير على النمط الغربي، تاركين وراءنا بذور عودة وشيكة لخصم جديد. لم ننتصر مطلقا في الحرب".

أسباب متعددة

وأشارت الوثيقة إلى أنه لا يمكن تفسير جميع الهجمات بهذه التدخلات العسكرية والحربية، لأن لكل حالة تفردها وأسبابها المتعددة في مسار السيرة الذاتية والاجتماعية والنفسية للأفراد الذين يرتكبونها، خاصة أن للإرهاب الجهادي أجندته الخاصة وإستراتيجيات تحددها سياقات محددة، وأنه لا يوجد تفسير ميكانيكي ولا ينبغي للمرء أن يكون راضيا عن أي تفسير أحادي أو مختزل.

لكن من الضروري -كما تؤكد الوثيقة- عدم الامتناع عن دراسة هذه الأسباب بجميع مكوناتها، لأنه لا يمكن للمرء محاربة ظاهرة إلا من خلال التحليل الدقيق لأسبابها، مع العلم أن التفسير لا يعني التبرير، وأن استعمال العقل والتبصر ليس إضفاء للشرعية.

وفي هذه الحالة، يؤكد أصحاب الوثيقة الحاجة إلى الحصول على المعلومات، وإبراز ما تفعله فرنسا والجيش الفرنسي باسمهما، والتنبه للرعب المفروض على هؤلاء السكان الذين تقصفهم التحالفات، تحت تأثير ما تسمى "الصدمة والرعب" وما ينتج عن ذلك، وإلزام الدولة بتقديم المعلومات الأساسية عما تأمر به.

وبعد ذلك، تطالب الوثيقة بدعم من هم مثل جوديث برنارد، الذين يدافعون عن هذه المواقف ويدعون إلى عدم تجريم مثل هذه الكلمات، لأننا نخشى أن تؤدي هذه الحروب الخارجية إلى تقليص الحريات في الداخل.

وختمت الوثيقة بأنه إذا كان لحرية التعبير معنى، فإنها يجب أن تضمن على الأقل إمكانية النقاش في ظروف كريمة ومستنيرة، موضحة قناعة أصحابها بأن الحروب الأقل والمزيد من العدالة سيؤديان بلا شك إلى إرهاب أقل.

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