صحفي إسرائيلي: فوز بايدن يعني نهاية عهد نتنياهو

نشر موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني مقالا تحليليا للصحفي الإسرائيلي المستقل ميرون رابوبورت رأى فيه أن أياما صعبة تنتظر اليمين الإسرائيلي المتطرف عندما يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، بيد أن ذلك لن يُترجم على الأرجح إلى دعم أميركي قوي للفلسطينيين.

وقال رابوبورت إن بعض دوائر اليمين الإسرائيلي أُصيبت بالصدمة عندما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية السبت الماضي فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن العديد من نشطاء اليمين المتطرف بإسرائيل مستغرقون في وسائل التواصل الاجتماعي في ترديد تصريحات الرئيس ترامب وحلفائه بشأن "سرقة" الانتخابات، وأن أولئك النشطاء دأبوا على الاعتقاد بأن ثمة "معجزة" ستبقي ترامب بالبيت الأبيض في نهاية المطاف.

وللدلالة على ذلك أورد رابوبورت واقعة حدثت في القناة (13) الإسرائيلية المستقلة حينما استنكر المذيع أفري جلعاد -الذي يُعد من أنصار اليمين المتطرف- وصف أحد الصحفيين لبايدن بـ"الرئيس المنتخب".

وعلق رابوبورت في تحليله على تلك الواقعة بالقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي درج على وصف ترامب بأنه "أفضل رئيس أميركي لإسرائيل"- بدا بالطبع سعيدا بموقف جلعاد.

لكن بعد 12 ساعة فقط من إعلان القنوات الفضائية الأميركية نتائج الانتخابات غرد نتنياهو على موقع تويتر معربا عن تمنياته الطيبة للرئيس المنتخب بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ولفت رابوبورت في تحليله إلى أن نتنياهو لم يستخدم عبارة "الرئيس المنتخب" في تهنئته لبايدن، بيد أن الأمر المثير للحيرة في نظر الكاتب، هو أن نتنياهو لم يحذو حذو الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ وزعماء أجانب آخرين ممن لم يهنئوا بايدن بفوزه.

وقال إن روسيا والصين تستطيعان تدبر أمورهما على أحسن وجه مع رئيس أميركي ذي نزعة عدائية تجاههما، ولكن إسرائيل لن يكون باستطاعتها ذلك.

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نتنياهو في خطر

وأشار المقال إلى أن نهاية عهد ترامب ستلحق الضرر بمركز نتنياهو السياسي، فعلى مدى الانتخابات التشريعية الثلاثة التي جرت في الأشهر الـ 18 الماضية في إسرائيل، درج نتنياهو على تصوير صداقته الشخصية مع ترامب على أنها دليل يؤكد أنه زعيم مختلف، وقد تجلى ذلك في المنشورات والمطويات الدعائية لحملته الانتخابية والتي علّقت صورة نتنياهو إلى جانب ترامب.

وقد أرادت حملة نتنياهو بذلك التلميح إلى أن مرشحها هو الأفضل مقارنة مع سياسيين مبتدئين ومنافسيه المحتملين من أمثال زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، أو رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، وجميع هؤلاء يفتقرون إلى الخبرة الدولية التي يتمتع بها نتنياهو.

إن حقيقة أن نتنياهو لن يتأتى له استغلال تلك الميزة مرة أخرى لتحقيق مآرب سياسية، سيكون لها في الغالب تأثير على استعداده لخوض غمار جولة رابعة من الانتخابات التشريعية، وفق المقال التحليلي، الذي رأى أيضا أنه في غياب دعم ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي وفي ظل وجود دعاوى جنائية ضده من المزمع أن ينظر فيها القضاء أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن نتنياهو قد يتردد في المراهنة على الانتخابات.

ورأى الكاتب أن هزيمة ترامب في الانتخابات الأميركية الأخيرة ستضعف نتنياهو أكثر، بيد أن السؤال الأكثر إثارة من مصير نتنياهو هو إلى أي مدى سيؤثر فوز بايدن على وضع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالفلسطينيين.

ومع أن رابوبورت يرى أن من المبكر معرفة ذلك، فإنه يؤكد أن هامش المناورة لدى إسرائيل سيتقلص سواء كان من يترأس الحكومة هو نتنياهو أو زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت أو حتى غانتس.

مصير خطة الضم

ووفقا للمقال، فإن تولي بايدن سدة الرئاسة في الولايات المتحدة سيضع حدا لضم إسرائيل مزيدا من الأراضي الفلسطينية، فقد صرح بايدن بذلك بوضوح وليس ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتصرف خلافا لذلك عندما يصبح رئيسا بشكل رسمي، وهو ما سيمثل ضربة قوية لليمين المتطرف في إسرائيل.

وثمة مسألة أخرى تتعلق بالتوسع في المستوطنات، يقول الكاتب، فبينما فرض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرارا على إسرائيل بتجميد المستوطنات في مستهل ولايته الأولى، آثر ترامب انتهاج سياسة مغايرة. فكان أن أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أن الحكومة الأميركية لم تعد تنظر إلى المستوطنات على أنها انتهاك للقانون الدولي، بل وأدرجتها ضمن حدود إسرائيل في "صفقة القرن".

بيد أن رابوبورت يزعم أن بايدن سيكون له موقف مختلف، فقد كان نائبا لأوباما عندما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على إجازة القرار رقم 2234، الذي ينص على اعتبار المستوطنات تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" ومن ثم "ليست لها شرعية قانونية".

على أن ذلك لا يعني -طبقا للصحفي الإسرائيلي- أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات فعلية لمنع التوسع في المستوطنات. ويبقى السؤال الكبير: إلى أي مدى ستدفع إدارة بايدن نحو حل سياسي حقيقي يتضمن إنهاء الاحتلال أو التمييز العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية، حسب رابوبورت.

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حل الدولتين

وأشار الكاتب إلى أن رئيس حزب ميرتس الإسرائيلي، نيتزان هورويتز، دعا بايدن -في برقية التهنئة التي بعثها إليه- "للعمل نحو استئناف عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويزعم رابوبورت أن تلك الدعوة هي "ما يخشاه الفلسطينيون -وهم محقون في ذلك- وكذا اليسار الراديكالي في إسرائيل"، فهم يخشون من أن بايدن سيعمل على استئناف عملية السلام العقيمة نفسها التي يرون أنها فاقمت الاحتلال بدلا من أن تنهيه.

وتوقع الكاتب أن بايدن سيستأنف النقاش حول حل الدولتين، لكن من المحتمل جدا أن يظل ذلك مجرد كلام ليس إلا، ولكنه استبعد احتمال قيام بايدن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات، معللا ذلك بأن بايدن قد صرح من قبل بأنه صهيوني.

ووفقا لرابوبورت فإن بايدن يريد دولة فلسطينية مستقلة، ليس لأن الفلسطينيين يستحقون الحرية أو لأنه يريد إنهاء احتلال فلسطين، بل لأنه يرى أن وجود دولة فلسطينية مستقلة سيجعل إسرائيل أقوى.

وخلص المقال إلى أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي لم يفقدا صديقا في البيت الأبيض فحسب، بل خسرا أيضا هامشا غير محدود للمناورة كان يوفره لهم ترامب، وأن الوقت كفيل بالكشف عما ستؤول إليه تلك التغييرات من تبعات حقيقية.