دعوات لجمع تبرعات لمواجهته قضائيا.. ترامب يجدد اتهاماته بتزوير الانتخابات وحملته تلغي جزءا كبيرا من دعاواها ببنسلفانيا

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حملة الرئيس دونالد ترامب ألغت الأحد جزءا كبيرا من الدعاوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، بالتزامن مع اعتراف أسماء بارزة في الحزب الجمهوري بفوز جو بايدن.

وقدم محامو ترامب نسخة منقحة من الدعوى بعد أن حذفوا مزاعم بأن مسؤولي الانتخابات في الولاية انتهكوا الحقوق الدستورية لحملة الرئيس عبر الحد من قدرة مراقبيها على مراقبة فرز الأصوات.

وواصل ترامب الإصرار على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، وجدد اتهاماته للديمقراطيين بتزويرها.

وقال على تويتر إن العديد من القضايا المرفوعة بشأن الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد رفعها أشخاص كانوا شاهدين على انتهاكات مروعة.

وأضاف أنه سيتم قريبا رفع ما وصفها بالقضايا الكبرى التي تظهر عدم دستورية الانتخابات، وما حدث من فضائح لتغيير النتيجة، على حد تعبيره.

في السياق ذاته قال المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني إن بحوزتهم مزيدا من الأدلة على التزوير المزعوم.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020