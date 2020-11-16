بغداد تعلن التعرف على اثنين من المتهمين باغتيال هشام الهاشمي

أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن المتهمين بقتل الخبير الأمني، هشام الهاشمي، في بغداد، تم تهريبهم من جهات (لم يحددها) إلى خارج البلاد.

وقال طلال في مقابلة على قناة العراقية الإخبارية الرسمية، إن قوة أمنية تمكنت، خلال التحقيقات في مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، من ضبط الدراجتين الناريتين اللتين استخدمتا في عملية الاغتيال، في إحدى مناطق العاصمة بغداد، وأفاد طلال بأن الأمن تعرف على اثنين من المتهمين في عملية اغتيال الهاشمي.

وأوضح أنه تم تهريب المتهمين من طرف جهات إلى خارج العراق، دون أن يحدد الجهات ولا وجهة الهروب.

وتابع طلال أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وعد بملاحقة المجرمين، وإن هربوا إلى خارج العراق، حتى يتم اعتقالهم وإعادتهم وتطبيق القانون عليهم.

واغتال مسلحون مجهولون على دراجات نارية في 6 يوليو/تموز الماضي الهاشمي قرب منزله بحي زيونة (شرقي بغداد)، وأثارت حادثة الاغتيال موجة استنكار محليا ودوليا.

والهاشمي، هو خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله مؤلفات عن تنظيمي الدولة والقاعدة، إضافة إلى أكثر من 500 مقال وبحث نُشرت في صحف ومجلات عراقية وعربية وأجنبية، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اغتيال الهاشمي.

وكان موقع الجزيرة نت قد أجرى، الجمعة الماضية، لقاء خاصا مطولا مع ملا طلال تناول فيه آخر المستجدات حول قضية مقتل الهاشمي إلى جانب ملفات عراقية أخرى.