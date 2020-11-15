للاحتفال باتفاق السلام.. قادة الحركات المسلحة في السودان يحلون بالخرطوم

بدأ قادة الحركات المسلحة السودانية الموقعة على اتفاق السلام الوصول إلى مطار الخرطوم الدولي، للمشاركة باحتفال رسمي وشعبي اليوم في العاصمة الخرطوم باتفاق السلام الموقع في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان، والذي شمل 5 حركات مسلحة، ومثلها من القوى السياسية.

ومن بين الواصلين إلى الخرطوم رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار، وذلك بعد أعوام من الغياب عن البلاد. كما يتوقع وصول بقية القيادات، وأبرزهم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور جبريل إبراهيم، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.

وقال مناوي -في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم- إن الأولوية في الفترة المقبلة ستكون لعودة النازحين واللاجئين المتأثرين بالحرب إلى ديارهم.

وأضاف أن الحركات المسلحة التي وصلت جاءت لتحمل المسؤولية في الفترة الانتقالية مع الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك يستقبل قادة الأطراف الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان#سونا #السودان https://t.co/uOgxeoEZRZ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 15, 2020

تمليك الاتفاق

وصرح الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية في مؤتمر صحفي بأن الحركات المسلحة "جاءت اليوم لتمليك اتفاق جوبا للسلام للشعب السوداني، للمشاركة في عمليات استكمال مسيرة الثورة السودانية".

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عبر حسابه في فيسبوك إن "وصول رفاقنا وشركائنا بالتغيير من قيادات حركات الكفاح المسلح إلى أرض الوطن، تدشين حقيقي لعملية بناء السلام".

وأضاف حمدوك أن وصول قادة الحركات المسلحة "بداية إغلاق لصفحة الحروب في السودان إلى الأبد، باتجاه ممارسة سياسية راشدة"، وأعلن حمدوك الاثنين الماضي عن عطلة رسمية اليوم بمناسبة الاحتفالات باتفاق السلام.

وكان الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة استقبل أمس السبت في الخرطوم وفد دولة جنوب السودان، ورئيس فريق الوساطة توت قلواك، وعددا من الوزراء والمسؤولين الأجانب في إطار الترتيبات للاحتفال باتفاق السلام.