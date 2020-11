كورونا.. الملياردير إيلون ماسك يرجح إصابته بالفيروس وزيادة "خارج السيطرة" للإصابات في إسطنبول

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) الأميركية إيلون ماسك إنه يعاني "على الأرجح" من إصابة متوسطة بفيروس كورونا المستجد، فيما دعا عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو لفرض عزل عام بالمدينة لاحتواء زيادة خارج السيطرة للمصابين بالفيروس، في حين قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنها تتوقع توزيع أول لقاح للفيروس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وغرد ماسك -وهو سابع أغنى أثرياء العالم (90.8 مليار دولار)- أمس السبت، "حصلت على نتائج مختلفة تماما من معامل مختلفة، لكني أعاني على الأرجح من حالة إصابة متوسطة بكوفيد-19. الأعراض التي أعاني منها هي أعراض نزلة برد خفيفة، وهذه ليست مفاجأة حيث إن فيروس كورونا هو أحد أنواع البرد".

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold.

