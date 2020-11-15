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شاهد-في يومها السنوي.. بغداد من حاضرة للدنيا إلى تدهور أمني وخدمي

طه العاني- الجزيرة نت
15/11/2020

يحتفل العراق في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بيوم تأسيس بغداد، حيث تقيم الأمانة العامة للعاصمة ومنظمات المجتمع المدني العراقي فعاليات متنوعة كل عام بهذه المناسبة.

وتأسست بغداد قبل نحو 1258 عاما على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وذلك عام 145 للهجرة/ 762 للميلاد، واستغرق بناؤها 4 سنوات، لتكون حاضرة الدنيا وعاصمة الخلافة العباسية.

يشار إلى أن التدهور الأمني والخدمي الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد منذ سنوات، إضافة إلى انهيار البنى التحتية وانتشار العشوائيات، جعلها واحدة من أسوأ عواصم العالم بحسب تصنيف مؤسسة "ميرسر" العالمية للاستشارات.

 

المصدر : الجزيرة

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