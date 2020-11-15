شاهد.. حريق ضخم في جامع فانيكوي التاريخي بإسطنبول

اندلع حريق كبير في برج مكون من 42 طابقا في حي بوسط إسطنبول اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف في الهواء لكن لم ترد على الفور أنباء عن قتلى أو جرحى.
قالت وسائل إعلام تركية إن حريقا اندلع اليوم في جامع "فانيكوي" التاريخي بمنطقة "أوسكودار" في مدينة إسطنبول شمال تركيا.
Bogaz’da yangin pic.twitter.com/Zl0Ehwdj4Z
— Ali Batu Karaali (@ABATUKARAALI) November 15, 2020
وأضافت أنه تم إغلاق حركة الملاحة أمام السفن في منطقة البوسفور، ضمن إجراءات إخماد الحريق.
Tarihi Vaniköy Cami alevlere teslim oldu. Bir tarih daha yok oldu😔😔😔#Yangın pic.twitter.com/dWsRsaW5AW
— Tunç (@Belgarion75) November 15, 2020
وأظهرت اللقطات المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المسجد، وسط محاولات رجال الدفاع المدني إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.