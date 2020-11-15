شاهد.. حريق ضخم في جامع فانيكوي التاريخي بإسطنبول

شب حريق هائل اليوم في مصفاة توبراش أكبر مصافي النفط في تركيا. وتقع المنشأة بمدينة إزميت الصناعية على بحر مرمرة. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من السيطرة على الحريق الذي أدى إلى إصابة شخصين في حين اعتبر أربعة آخرون بينهم طفل في عداد المفقودين.