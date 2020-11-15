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شاهد.. حريق ضخم في جامع فانيكوي التاريخي بإسطنبول

الحريق اندلع في جامع "فانيكوي" التاريخي بإسطنبول الآسيوية (الأناضول)
الحريق اندلع في جامع "فانيكوي" التاريخي بإسطنبول الآسيوية (الأناضول)
15/11/2020

قالت وسائل إعلام تركية إن حريقا اندلع اليوم في جامع "فانيكوي" التاريخي بمنطقة "أوسكودار" في مدينة إسطنبول شمال تركيا.

وأضافت أنه تم إغلاق حركة الملاحة أمام السفن في منطقة البوسفور، ضمن إجراءات إخماد الحريق.

وأظهرت اللقطات المصورة تصاعد ألسنة اللهب في المسجد، وسط محاولات رجال الدفاع المدني إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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