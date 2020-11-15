الانتخابات الأميركية.. ترامب يعيد تغريد صورة شخص ينزف في المناوشات ويتهم "النفايات" بالاعتداء على أنصاره

جاب عشرات آلاف المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب شوارع واشنطن أمس السبت، مرددين مزاعم عن تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن. وذكر مراسل الجزيرة في واشنطن أن مناوشات وقعت بين أنصار ترامب ومعارضيه، وقد اعتقلت الشرطة عددا من المشاركين المؤيدين للرئيس الأميركي.

وقد تجمع أنصار الرئيس ترامب في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض حاملين أعلام حملته الانتخابية وشعاراتها، ووصفت الحملة هذه المظاهرة بالمليونية، وخرج ترامب في سيارته ليلقي التحية على المحتشدين من مناصريه في ساحة الحرية بالعاصمة، قبل أن يتوجه إلى ملعبه الخاص بالغولف في ولاية فرجينيا المجاورة للعاصمة.

ودعا المحتجون في واشنطن الذين حضر بعضهم من ولايات أخرى مثل تكساس وكارولينا الشمالية ونيويورك، إلى وقف ما وصفوه بسرقة الانتخابات، مكررين مزاعم غير مثبتة عن تزييف، كما توجهت مظاهرة أنصار ترامب إلى المحكمة الأميركية العليا بالقرب من مقر الكونغرس.

مناوشات ليلية

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم إن ساعات الليلة شهدت الكثير من المناوشات في واشنطن بين أنصار ترامب ومعارضيه في ساحة "حياة السود مهمة" وقرب البيت الأبيض، وهو ما دفع ترامب لانتقاد معارضيه قائلا إنهم هاجموا أنصاره خلال ساعات الليل.

وأضاف مراسل الجزيرة أن حركة "أنتيفا" (Antifa) اليسارية المناهضة للفاشية وحركة "حياة السود مهمة" (Black lives matter) كانتا تدعوان إلى طرد أنصار ترامب، فيرد عليهما هؤلاء بتوجيه السباب وأحيانا باللكمات والتدافع، لتسارع الشرطة لإنشاء أحزمة فصل بين الطرفين، واستخدمت في بعض الأحيان رذاذ الفلفل للتفريق بين مجموعات من الجانبين، كما رافق أفراد الأمن عددا من أنصار ترامب إلى خارج المنطقة للحيلولة دون حدوث اعتداءات أو مواجهات.

مناوشات بين أنصار ترامب ومعارضيه في العاصمة الأميركية (الفرنسية)

وأعاد الرئيس ترامب نشر تغريدة تظهر شخصا وهو ينزف بعد تعرضه لاعتداء، وقال إن عناصر من اليسار الراديكالي -الذين وصفهم بالنفايات- فعلوا ذلك، ودعا إلى توقيفهم.

وخلّفت المظاهرات 20 معتقلا بعضهم بسبب ارتكاب مخالفة حمل السلاح دون ترخيص، والبعض الآخر اعتقل بسبب ارتكاب اعتداءات كان أفراد من الشرطة ضحية لبعضها.

تقديرات الشرطة

وقال مراسل الجزيرة إن تقديرات شرطة واشنطن تفيد بأن عدد المشاركين في احتجاج أنصار ترامب تراوحت بين 25 و30 ألفا، وهو يقل كثيرا عما كان يتحدث عنه منظمو هذه المظاهرات قبل أيام، إذ جرى الحديث عن مظاهرة مليونية في العاصمة، وهو ما رددته أيضا المتحدثة باسم حملة ترامب.

وفي مدية فينكس عاصمة ولاية أريزونا، تجمع المئات من أنصار ترامب للتعبير عن تأييدهم له، وردد المتظاهرون شعارات تعبّر عن رفضهم نتائج الانتخابات وعدم اعترافهم بفوز جو بايدن، وهتفوا مطالبين بـ4 سنوات إضافية لترامب في الرئاسة، وبالدفاع عن حق حمل وامتلاك السلاح المكفول وفقا للدستور الأميركي.

من جهته، كرر الرئيس دونالد ترامب -في تغريدات على تويتر- القول بوجود أدلة كثيرة ودامغة على وقوع تزوير في الانتخابات الأميركية، وذكر أن التزوير حال دون السماح لمراقبي الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالوجود في غرف فرز الأصوات، وأضاف أن الأمر حدث في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وغيرها، وهو ما وصفه بالمخالف للدستور.

دعاوى قضائية

ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في ولايات عدة، لكنها لم تحقق شيئا يذكر. وقال خبراء في القانون إن من المستبعد للغاية أن تُحدث الدعاوى تغييرا في النتيجة.

وأمام الولايات الأميركية حتى 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل للتصديق على الانتخابات واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسميا يوم 14 من الشهر ذاته.

وأعاق قبول ترامب الهزيمة الانتقال الرسمي للسلطة، حيث إن الوكالة الاتحادية التي تقدّم التمويل للرئيس المنتخب القادم -وهي إدارة الخدمات العامة- لم تعترف بعد بفوز بايدن، وهو ما يحرمه من استخدام المقار الاتحادية ومواردها.

وكان الرئيس المنتخب بايدن عزز -أول أمس الجمعة- انتصاره في الانتخابات الرئاسية ككل، بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا) واعتراف حملة ترامب بخسارة ولاية أريزونا (11 صوتا) ورفض القضاء في ولاية بنسلفانيا (20 صوتا) للكثير من دعاوى حملة ترامب المشككة في نزاهة العملية الانتخابية، ليرتفع عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الديمقراطي في المجمع الانتخابي إلى 306، في حين توقف رصيد ترامب عند 232 صوتا.​