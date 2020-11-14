مجلس رئاسي جديد.. الأمم المتحدة: انتخابات عامة في ليبيا نهاية 2021

أعلنت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة أن المشاركين في المحادثات السياسية الليبية المجتمعين في تونس اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول من السنة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قالت وليامز إن التحدي الآن هو تنفيذ اللجنة العسكرية خطتها لبدء إخراج العناصر العسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد وبعض العناصر الأجنبية، مطالبة الدول المعنيّة وعناصر هذه القوات باحترام إرادة الليبيين.

وأضافت "اتفق المشاركون على إنشاء مجلس رئاسي جديد، وهيئة تنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات وطنية في اليوم المحدد". وأوضحت أن مهام وسلطات الحكومة والمجلس الرئاسي، اللذين سيديران العملية الانتقالية، تمت مناقشتهما خلال الاجتماع.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الانتقالية ستدوم 18 شهرا. كما تم الاتفاق على أن تقدم الأمم المتحدة دعما تقنيا لإجراء تلك الانتخابات.

وهذه أولى نتائج المناقشات الجارية في تونس منذ الاثنين الماضي وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، بين 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).